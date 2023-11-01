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В Украине значительно уменьшилось количество угонов автомобилей, — какая причина

1 ноября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Украине стало меньше угонов авто в 2023 году, — какие причины
Злоумышленникам стало гораздо труднее угонять авто в Украине в 2023 году. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

С января по сентябрь 2023 зарегистрировано 1191 автомобильных угонов, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом сообщил Опендатабот.

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Количество производств по угонам авто по статье 289 УКУ начало падать с 2017-го примерно на 25% ежегодно.

Исключением стал 2022-й, когда автоугонов стало больше на 45%. Вероятно, это было связано с временной оккупацией освобожденных сейчас районов Украины.

Сколько регистрируют производств по угону

В 2023 году в среднем открывают 130 производств об угоне авто в месяц. После всплеска угонов в начале 2022 года (460 случаев в месяц), уже во втором полугодии эта цифра вернулась к средним показателям к началу полномасштабного вторжения. В 2021 году он составлял 240 производств в месяц.

Сколько производств попадают в суды

Растет количество производств о угоне авто, которые доходят до суда. Доля таких дел повысилась почти вдвое: с 25,5% в 2017 году до 54% в 2021 году.

И снова единственным исключением стал первый год полномасштабного вторжения, когда этот показатель снизился до 19%.

Уже за первые 9 месяцев 2023 года до суда дошло 55% производств — 651 дело из 1191, а по 787 делам (66%) были вручены подозрения.

Ранее мы представляли ТОП 10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине. Также сообщалось, что украинские правоохранители подозревают благотворительную организацию по продаже гуманитарных авто.

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