В Україні стало менше викрадень авто у 2023 році, — які причини

Зловмисникам стало набагато важче викрадати авто в Україні у 2023 році. Фото: freepik

З січня по вересень 2023 року зареєстровано 1191 автомобільних угонів, що майже вдвічі менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомив Опендатабот.

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Кількість проваджень щодо викрадень авто за статтю 289 ККУ почали падати з 2017-го приблизно на 25% щорічно.

Виключенням став 2022-й, коли автоугонів стало більше на 45%. Ймовірно, це було пов'язано з тимчасовою окупацією звільнених нині районів України.

Скільки реєструють проваджень щодо угону

У 2023 році в середньому порушують 130 проваджень про викрадення авто на місяць. Після сплеску угонів на початку 2022 (460 випадків на місяць), вже у другому півріччі ця цифра повернулася до середніх показників до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році він складав 240 проваджень на місяць.

Скільки проваджень потрапляють до судів

Зростає кількість проваджень про викрадення авто, які доходять до суду. Частка таких справ підвищилася майже удвічі: з 25,5% у 2017 році до 54% у 2021 році.

І знову єдиним виключенням став перший рік повномасштабного вторгнення, коли цей показник знизився до 19%.

Вже за перші 9 місяців 2023 року до суду дійшло 55% проваджень — 651 справа з 1191, а у 787 справах (66%) були вручені підозри.

Раніше ми представляли ТОП 10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні. Також повідомляли, що українські правоохоронці підозрюють благодійну організацію у продажу гуманітарних авто.