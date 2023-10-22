Водителям на заметку — по какой ошибке полиции штраф не действителен

Полицейский выписывает штраф водителю. Фото: Facebook / Majorua Petrovich

Суды в Украине отменяют штрафы, выписанные полицейскими для водителей. Причина в том, что правоохранители не обращают внимания на важную деталь при составлении протокола правонарушения.

Об этом сообщает Знай.UA со ссылкой на экспертов юридической компании "Дорожный адвокат".

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Издание отмечает, что правоохранители остановили автомобилиста, который превысил допустимую скорость вдвое — вместо 50 км/ч ехал 101 км/ч. Это удалось узнать с помощью Trucam.

После остановки правонарушителя полицейские выписали ему штраф в размере 1700 грн по ч. 4 ст. 122 КУоАП о превышении установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на пятьдесят километров в час.

Однако горе-водитель направился в суд, где хотел обжаловать решение правоохранителей. Там выяснили, что в материалах дела отсутствует его подпись под разъяснением процессуальных прав и обязанностей. Но в протоколе инспектор указал, что это действие было совершено.

Суд признал, что водитель был незаконно привлечен к ответственности из-за нарушения процедурных требований полицейскими. Поэтому учреждение отказалось выяснять суть дела, поскольку считало, что действия правоохранителей были неправомерными.

Напомним, что ради экономии времени и денег украинцы часто продают авто по генеральной доверенности. Но так как в таком варианте сделки машина не снимается с учета новым владельцем, не меняются номера и техпаспорт, штрафы за нарушение ПДД продолжает получать предыдущий хозяин.