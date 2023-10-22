Водіям на замітку — через яку помилку поліції штраф не дійсний

Поліцейський виписує штраф водію. Фото: Facebook / Majorua Petrovich

Суди в Україні скасовують штрафи, які поліцейські виписали для водіїв. Причина в тому, що правоохоронці не звертають увагу на важливу деталь під час складання протоколу правопорушення.

Про це повідомляє Знай.UA з посиланням на експертів з юридичної компанії "Дорожній адвокат".

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Видання зазначає, що правоохоронці зупинили автомобіліста, який перевищив допустиму швидкість вдвічі — замість 50 км/год той їхав 101 км/год. Це вдалося дізнатися за допомогою приладу Trucam.

Після зупинки правопорушника поліцейські виписали йому штраф на суму 1700 грн за ч. 4 ст. 122 КУпАП про перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину.

Однак горе-водій подався до суду, де хотів оскаржити рішення правоохоронців. Там з'ясували, що в матеріалах справи відсутній його підпис під роз'ясненням процесуальних прав та обов'язків. Та в протоколі інспектор вказав, що ця дія була здійснена.

Суд визнав, що водій був незаконно притягнутий до відповідальності через порушення процедурних вимог поліцейськими. Тому установа відмовилася з'ясовувати суть справи, оскільки вважала, що дії правоохоронців були неправомірними.

Нагадаємо, що заради економії часу та грошей українці часто продають авто за генеральною довіреністю. Але через те, що у такому варіанті угоди машина не знімається з обліку новим власником, не міняються номери та техпаспорт, штрафи за порушення ПДР продовжує отримувати попередній господар.