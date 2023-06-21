Водителей мопедов начали штрафовать: в чем причина

Украинцы на мопеде. Фото: соцсети

Украинцы на мопедах без документов с соответствующей категорией начали штрафовать. За повторное нарушение штраф будет составлять 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание Avtosota.

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К тому же, размер штрафов достаточно серьезный. Так, издание со ссылкой на адвоката по дорожному праву рассказало об инциденте, когда водитель мопеда был оштрафован на 40 800 гривен. Кроме того, мужчине решением суда запрещено управлять транспортным средством в течение пяти лет.

Причиной такого штрафа стало то, что мужчина руководил мопедом без соответствующих документов.

Категория А1

Юристы напомнили, что для управления мопедом – независимо от того, это национальная магистраль или дорога местного значения – необходимо иметь открытую специальную водительскую категорию А1.

Даже наличие следующих категорий:

А (мотоцикл);

В (легковые автомобили);

С (грузовики);

не позволяет владельцам таких водительских удостоверений управлять мопедом.

Штрафы за нарушение

Админкодекс определяет размер штрафа за первое нарушение в размере 3400 грн.

Если же в течение года водителя неоднократно поймают на управлении мопедом без документов, то штраф действительно составит 40 800 грн.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писали, что с июня украинских водителей-нарушителей ждут гораздо более суровые наказания, чем раньше. Им будут выписывать не только штрафы в размере 40 тыс. грн, но могут лишить водительских прав на срок от 5 до 7 лет.