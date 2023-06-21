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Водіїв мопедів почали штрафувати: у чому причина

21 червня 2023 13:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Водіїв мопедів почали штрафувати: у чому причина
Українці на мопеді. Фото: соцмережі
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українців на мопедах без документів із відповідною категорією почали штрафувати. За повторне порушення штраф становитиме 40 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання Avtosota.

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В Україні почали штрафувати водіїв мопедів.

До того ж, розмір штрафів є досить серйозним. Так, видання з посиланням на адвоката з дорожнього права розповіло про інцидент, коли водія мопеда оштрафували на 40 800 гривень. Крім того, чоловіку рішенням суду заборонено керувати транспортним засобом протягом п’яти років.

Причиною такого штрафу стало те, що чоловік керував мопедом без відповідних документів.

Категорія А1

Юристи нагадали, що для керування мопедом - незалежно від того, це національна магістраль чи дорога місцевого значення — необхідно мати відкритою спеціальну водійську категорію А1.

Навіть наявність наступних категорій:

  • А (мотоцикл);
  • В (легкові автомобілі);
  • С (вантажівки);

не дозволяє власникам таких водійських посвідчень керувати мопедом.

Штрафи за порушення

Адмінкодекс визначає розмір штрафу за перше таке порушення у розмірі 3400 грн.

Якщо ж протягом року водія неодноразово зловлять на керуванні мопедом без документів — то штраф справді становитиме 40 800 грн.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писали, що з червня на українських водіїв-порушників чекають набагато суворіші покарання, ніж раніше. Їм виписуватимуть не тільки штрафи у розмірі 40 тис. грн, а й можуть позбавити водійських прав на строк від 5 до 7 років.

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