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Xiaomi официально представила свой первый электромобиль с запасом хода 800 км

16 ноября 2023 12:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Xiaomi представила свой первый электромобиль с запасом хода 800 км.
Первое официальное фото электромобиля Xiaomi. Фото: miit.gov.cn
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Известный китайский производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представил свой первый электрокар, 5-местный седан Beijing Xiaomi SU7 с панорамной стеклянной крышей будет развивать максимальную скорость до 256 км/ч.

Об этом сообщило Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

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Электромобиль будет производить по заказу государственная компания Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) в Пекине. Массовое производство начнется в декабре 2023 г., поставки — в феврале 2024 г.

Некоторые характеристики автомобиля Beijing Xiaomi SU7

  • Размеры: 4997х1963х1455 мм, колесная база 3000 мм.
  • Вес: 2,66 т.
  • Трансмиссия: заднеприводная с двигателем 300 л.с.; полноприводная с двигателем 673 л.с.
  • Электродвигатель: компании United Automotive Electronics Co., Ltd.
  • Аккумуляторы: LFP от BYD для более дешевой комплектации; NMC от CATL для более дорогой комплектации.
  • Запас хода: 800 км.
  • Максимальная скорость: 265 км/ч.
  • Система распознавания лиц и автопилот.
  • Две версии: с лидером над лобовым стеклом (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем) и без него.

Цена электромобиля в зависимости от комплектации — 27 500-36 500 долларов.

Фото: miit.gov.cn

Ранее стали известны дата выхода и характеристики мощного смартфона Xiaomi 14 Ultra. Также были названы некоторые характеристики будущего смартфона Xiaomi 15.

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