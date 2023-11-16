Xiaomi представила свой первый электромобиль с запасом хода 800 км.

Первое официальное фото электромобиля Xiaomi. Фото: miit.gov.cn

Известный китайский производитель смартфонов и бытовой техники Xiaomi представил свой первый электрокар, 5-местный седан Beijing Xiaomi SU7 с панорамной стеклянной крышей будет развивать максимальную скорость до 256 км/ч.

Об этом сообщило Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

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Электромобиль будет производить по заказу государственная компания Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) в Пекине. Массовое производство начнется в декабре 2023 г., поставки — в феврале 2024 г.

Некоторые характеристики автомобиля Beijing Xiaomi SU7

Размеры: 4997х1963х1455 мм, колесная база 3000 мм.

Вес: 2,66 т.

Трансмиссия: заднеприводная с двигателем 300 л.с.; полноприводная с двигателем 673 л.с.

Электродвигатель: компании United Automotive Electronics Co., Ltd.

Аккумуляторы: LFP от BYD для более дешевой комплектации; NMC от CATL для более дорогой комплектации.

Запас хода: 800 км.

Максимальная скорость: 265 км/ч.

Система распознавания лиц и автопилот.

Две версии: с лидером над лобовым стеклом (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем) и без него.

Цена электромобиля в зависимости от комплектации — 27 500-36 500 долларов.

Фото: miit.gov.cn

Ранее стали известны дата выхода и характеристики мощного смартфона Xiaomi 14 Ultra. Также были названы некоторые характеристики будущего смартфона Xiaomi 15.