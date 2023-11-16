Xiaomi представила свій перший електромобіль з запасом ходу 800 км

Xiaomi офіційно представила свій перший електромобіль з запасом ходу 800 км
Відомий китайський виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi презентував свій перший електрокар. 5-місний седан Beijing Xiaomi SU7 із панорамним скляним дахом розвиватиме максимальну швидкість до 256 км/год.
Про це днями повідомило Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР.
Електромобіль вироблятиме на замовлення державна компанія Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) в Пекіні. Масове виробництво розпочнеться в грудні 2023 року, поставки — в лютому 2024 р.
Деякі характеристики автомобіля Beijing Xiaomi SU7
- Розміри: 4997х1963х1455 мм, колісна база 3000 мм.
- Вага: 2,66 т.
- Трансмісія: задньопривідна з двигуном 300 к.с.; повнопривідна з двигуном 673 к.с.
- Електродвигун: компанії United Automotive Electronics Co., Ltd.
- Акумулятори: LFP від BYD для дешевшої комплектації; NMC від CATL для дорожчої комплектації.
- Запас ходу: 800 км.
- Максимальна швидкість: 265 км/год.
- Система розпізнавання облич та автопілот.
- Дві версії: з лідаром над лобовим склом (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем) та без нього.
Ціна електромобіля в залежності від комплектації — 27 500-36 500 доларів.
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