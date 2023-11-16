Xiaomi представила свій перший електромобіль з запасом ходу 800 км

Перше офіційне фото електромобіля Xiaomi. Фото: miit.gov.cn

Відомий китайський виробник смартфонів та побутової техніки Xiaomi презентував свій перший електрокар. 5-місний седан Beijing Xiaomi SU7 із панорамним скляним дахом розвиватиме максимальну швидкість до 256 км/год.

Про це днями повідомило Міністерство промисловості та інформаційних технологій КНР.

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Електромобіль вироблятиме на замовлення державна компанія Beijing Automotive Industry Holding Co. Ltd (BAIC) в Пекіні. Масове виробництво розпочнеться в грудні 2023 року, поставки — в лютому 2024 р.

Деякі характеристики автомобіля Beijing Xiaomi SU7

Розміри: 4997х1963х1455 мм, колісна база 3000 мм.

Вага: 2,66 т.

Трансмісія: задньопривідна з двигуном 300 к.с.; повнопривідна з двигуном 673 к.с.

Електродвигун: компанії United Automotive Electronics Co., Ltd.

Акумулятори: LFP від BYD для дешевшої комплектації; NMC від CATL для дорожчої комплектації.

Запас ходу: 800 км.

Максимальна швидкість: 265 км/год.

Система розпізнавання облич та автопілот.

Дві версії: з лідаром над лобовим склом (технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти за допомогою активних оптичних систем) та без нього.

Ціна електромобіля в залежності від комплектації — 27 500-36 500 доларів.

Фото: miit.gov.cn

Раніше стали відомі дата виходу та характеристики потужного смартфона Xiaomi 14 Ultra. Також були названі деякі характеристики майбутнього смартфона Xiaomi 15.