Первый электрокар Xiaomi на шпионских фото выглядит похожим на Tesla

Даже при отсутствии ряда компонентов, можно предсказать будущий вид электромобиля Xiaomi. Фото: Xiaohongshu

На днях электрический седан Xiaomi показали на шпионских фото. На изображениях из китайской социальной сети Xiaohongshu, несмотря на камуфляж и отсутствие ряда компонентов, виден автомобиль, богатый современными дизайнерскими приемами.

Об этом сообщил ArenaEV.

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Как будет выглядеть электрокар Xiaomi

На изображениях можно увидеть безрамные двери и скрытые ручки, свидетельствующие об аэродинамической эффективности. Отличительной особенностью является размещение порта для зарядки в задней части автомобиля.

По слухам, на авто будет установлен один электромотор и вместительная батарея, которая обеспечит запас хода около 800 км. Позже планируется выпуск версии с двумя двигателями, но с меньшим запасом хода — до 700 км.

Ожидается, что продажа электрокара начнется в 2024 году по ценам от 21 тыс. до 25 тыс. долларов.

Чем Xiaomi похож на Tesla

Эксперты AmperCar обнаружили сходства между первым электрокаром Xiaomi и Tesla.

В частности, они прослеживаются на ручках дверей и схожей конструкцией кузова с Tesla Model 3.

Фото: Xiaohongshu

Задняя часть днища Xiaomi имеет ту же интегрированную технологию литья под давлением, которая используется при производстве Tesla Model Y, что позволяет повысить прочность кузова и безопасность автомобиля.

Фото: Xiaohongshu

Впрочем, китайский электромобиль имеет и уникальные особенности: фары и фонари сзади обладают необычной вогнутой конструкцией, удачно сочетающейся с небольшим спойлером на крышке багажника.

Фото: Xiaohongshu

Планы Xiaomi

Компания объявила о начале разработки собственного электромобиля и инвестициях в автомобилестроение в размере 1,28 млрд евро в марте 2021 года. В течение следующего десятилетия прогнозируются инвестиции на общую сумму 9 млрд. евро.

Планируется построить многофункциональную штаб-квартиру, охватывающую продажи и научно-исследовательские разработки (R&D), а также завод в Ичжуане, рассчитанный на производство 300 тыс. электромобилей ежегодно.

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