Перший електрокар Xiaomi на шпигунських фото виглядає схожим на Tesla

Навіть за відсутності низки компонентів, можна передбачити майбутній вигляд електромобіля Xiaomi. Фото: Xiaohongshu

Днями електричний седан Xiaomi показали на шпигунських фото. На зображеннях з китайської соціальної мережі Xiaohongshu, попри камуфляж та відсутність низки компонентів, видно авто, багате на сучасні дизайнерські прийоми.

Про це повідомив ArenaEV.

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Як виглядатиме електрокар Xiaomi

На зображеннях можна побачити безрамні двері та приховані ручки, які свідчать про аеродинамічну ефективністю. Примітною особливістю є розміщення порту для зарядки в задній частині автомобіля.

За чутками, на авто буде встановлений один електромотор та містка батарея, яка забезпечить запас ходу близько 800 км. Пізніше планується випуск версії з двома двигунами, але з меншим запасом ходу — до 700 км.

Очікується, що продаж електрокара почнеться у 2024 році за цінами від 21 тис. до 25 тис. доларів.

Чим Xiaomi схожий на Tesla

Експерти AmperCar знайшли подібності між першим електрокаром Xiaomi та Tesla.

Зокрема, вони простежуються на ручках дверей та схожою конструкцією кузова з Tesla Model 3.

Фото: Xiaohongshu

Задня частина днища автомобіля Xiaomi має ту ж інтегровану технологію лиття під тиском, що використовується при виробництві Tesla Model Y, що дозволяє підвищити міцність кузова та безпеку автомобіля.

Фото: Xiaohongshu

Втім, китайський електромобіль має й унікальні особливості: фари та ліхтарі ззаду мають незвичайну увігнуту конструкцію, що вдало поєднується з невеликим спойлером на кришці багажника.

Фото: Xiaohongshu

Плани Xiaomi

Компанія оголосила про початок розробки власного електромобіля та інвестиції в автомобілебудування в розмірі 1,28 млрд євро в березні 2021 року. Протягом наступного десятиліття прогнозуються інвестиції на загальну суму 9 млрд євро.

Планується побудувати багатофункціональну штаб-квартиру, що охоплюватиме продажі та науково-дослідні розробки (R&D), а також завод в Ічжуані, розрахований на виробництво 300 тис. електромобілів щорічно.

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