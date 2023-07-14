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Из России уходит известный японский производитель грузовиков

14 июля 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Из России уходит известный японский производитель грузовиков
Грузовик Isuzu. Фото: официальный сайт компании
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российский рынок окончательно покинула японская автомобильная компания Isuzu. Завод по производству грузовиков был остановлен сразу после начала полномасштабной войны, а сейчас решение о продаже бизнеса было принято из-за отсутствия перспектив возобновления производства.

Об этом сообщило японское информагентство "Киодо".

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Японцы покидают Россию

Японский автоконцерн Isuzu, известный своими грузовыми автомобилями, объявил о завершении своей бизнес-деятельности на территории Российской Федерации.

Российский завод компании Isuzu приостановил работу сразу же после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Сейчас же решение об окончательном завершении деятельности в РФ принято, как отмечается в заявлении компании, из-за "отсутствия перспектив возобновления производства".

Кто забрал японский бизнес

Акции своего российского предприятия японская компания передала местному автопроизводителю компании "Соллерс".

Речь идет, в частности, о заводе, на котором работали около 200 российских работников.

Напомним, что в конце июня с российского рынка пошло мобильное приложение для онлайн знакомств Tinder.

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