З Росії йде відомий японський виробник вантажівок

Вантажівка Isuzu. Фото: офіційний сайт компанії

Російський ринок остаточно залишила японська автомобільна компанія Isuzu. Завод з виробництва вантажівок був зупинений відразу після початку повномасштабної війни, а зараз рішення про продаж бізнесу було ухвалене через відсутність перспектив відновлення виробництва.

Про це повідомило японське інформагентство "Кіодо".

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Японський автоконцерн Isuzu, відомий своїми вантажними автомобілями, оголосив про завершення своєї бізнесової діяльності на території Російської Федерації.

Російський завод компанії Isuzu призупинив роботу відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Зараз же рішення про остаточне завершення діяльності в РФ ухвалене, як зазначається у заяві компанії, через "відсутність перспектив відновлення виробництва".

Хто забрав японський бізнес

Акції свого російського підприємства японська компанія передала місцевому автовиробнику, компанії "Соллерс".

Йдеться, зокрема, про завод, на якому працювали близько 200 російських працівників.

Нагадаємо, що в кінці червня з російського ринку пішов мобільний застосунок для онлайн-знайомств Tinder.