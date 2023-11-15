По цене Daewoo Lanos — цены на "козырные" номера для авто взлетели

Винничанин Владимир Остапчук с номерным знаком от старого авто возле сервисного центра МВД. Фото: vn.20minut.ua

В Украине значительно поднялись в цене платные номерные знаки для авто. После изменений, принятых правительством, некоторые комбинации можно приобрести по цене Daewoo Lanos.

Об этом сообщает "Ты же ЮРИСТ".

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Взлетели цены на такие цифровые комбинации для платных знаков.

0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн ;

; одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн ;

; комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн ;

; последовательные пары одинаковых цифр — 15 000 грн ;

; последовательные цифры 0123 и 1234 — 15 000 грн ;

; начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 000 грн.

Определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов стоят 2000 грн.

В то же время, снижена цена на знаки с цифрой "6" в следующих номерах:

0006 и 6666 — 10 000 грн ;

; из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 — 4000 грн ;

; три цифры из которых 6 (подряд) — 4000 грн.

По данным издания, цены на номерные знаки указаны без НДС и относятся как к авто, так и к автобусам.

Напомним, что среди покупателей новых легковых автомобилей за октябрь лидирует Киев, где автомобилисты приобрели почти 2 тысячи единиц автотехники. В частности, также известно, какая модель стала любимицей покупателей.