Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow По цене Daewoo Lanos — цены на "козырные" номера для авто взлетели arrow

По цене Daewoo Lanos — цены на "козырные" номера для авто взлетели

15 ноября 2023 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По цене Daewoo Lanos — цены на "козырные" номера для авто взлетели
Винничанин Владимир Остапчук с номерным знаком от старого авто возле сервисного центра МВД. Фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине значительно поднялись в цене платные номерные знаки для авто. После изменений, принятых правительством, некоторые комбинации можно приобрести по цене Daewoo Lanos.

Об этом сообщает "Ты же ЮРИСТ".

Читайте также:

Сколько стоят платные номерные знаки

Взлетели цены на такие цифровые комбинации для платных знаков.

  • 0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн;
  • одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн;
  • комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;
  • последовательные пары одинаковых цифр — 15 000 грн;
  • последовательные цифры 0123 и 1234 — 15 000 грн;
  • начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 000 грн.

Определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов стоят 2000 грн.

В то же время, снижена цена на знаки с цифрой "6" в следующих номерах:

  • 0006 и 6666 — 10 000 грн;
  • из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 — 4000 грн;
  • три цифры из которых 6 (подряд) — 4000 грн.

По данным издания, цены на номерные знаки указаны без НДС и относятся как к авто, так и к автобусам.

Напомним, что среди покупателей новых легковых автомобилей за октябрь лидирует Киев, где автомобилисты приобрели почти 2 тысячи единиц автотехники. В частности, также известно, какая модель стала любимицей покупателей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме