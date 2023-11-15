По цене Daewoo Lanos — цены на "козырные" номера для авто взлетели
В Украине значительно поднялись в цене платные номерные знаки для авто. После изменений, принятых правительством, некоторые комбинации можно приобрести по цене Daewoo Lanos.
Об этом сообщает "Ты же ЮРИСТ".
Сколько стоят платные номерные знаки
Взлетели цены на такие цифровые комбинации для платных знаков.
- 0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн;
- одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн;
- комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;
- последовательные пары одинаковых цифр — 15 000 грн;
- последовательные цифры 0123 и 1234 — 15 000 грн;
- начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 000 грн.
Определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов стоят 2000 грн.
В то же время, снижена цена на знаки с цифрой "6" в следующих номерах:
- 0006 и 6666 — 10 000 грн;
- из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 — 4000 грн;
- три цифры из которых 6 (подряд) — 4000 грн.
По данным издания, цены на номерные знаки указаны без НДС и относятся как к авто, так и к автобусам.
Напомним, что среди покупателей новых легковых автомобилей за октябрь лидирует Киев, где автомобилисты приобрели почти 2 тысячи единиц автотехники. В частности, также известно, какая модель стала любимицей покупателей.
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