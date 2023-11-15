За ціною Daewoo Lanos — ціни на "козирні" номери для авто злетіли

Вінничанин Володимир Остапчук з номерним знаком від старого авто біля сервісного центру МВС. Фото: vn.20minut.ua

В Україні значно піднялися в ціні платні номерні знаки для авто. Після змін, які ухвалив уряд, деякі комбінації можна придбати за ціною Daewoo Lanos.

Про це повідомляє "Ти ж ЮРИСТ".

Читайте також:

Скільки коштують платні номерні знаки

Зазначається, що злетіли ціни на такі цифрові комбінації для платних знаків:

0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн ;

; одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн ;

; комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн ;

; послідовні пари однакових цифр — 15 000 грн ;

; послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн ;

; починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів коштують 2000 грн.

Водночас знижена ціна на знаки з цифрою "6" у таких номерах:

0006 та 6666 — 10 000 грн ;

; із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн ;

; три цифри з яких 6 (підряд) — 4000 грн.

За даними видання, ціни на номерні знаки зазначені без ПДВ та стосуються як авто, так і автобусів.

Нагадаємо, що серед покупців нових легкових авто за жовтень лідирує Київ, де автомобілісти придбали майже 2 тисячі одиниць автотехніки. Зокрема, також відомо, яка модель стала улюбленицею серед покупців.