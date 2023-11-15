За ціною Daewoo Lanos — ціни на "козирні" номери для авто злетіли
В Україні значно піднялися в ціні платні номерні знаки для авто. Після змін, які ухвалив уряд, деякі комбінації можна придбати за ціною Daewoo Lanos.
Про це повідомляє "Ти ж ЮРИСТ".
Скільки коштують платні номерні знаки
Зазначається, що злетіли ціни на такі цифрові комбінації для платних знаків:
- 0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн;
- одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн;
- комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;
- послідовні пари однакових цифр — 15 000 грн;
- послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн;
- починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.
Визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів коштують 2000 грн.
Водночас знижена ціна на знаки з цифрою "6" у таких номерах:
- 0006 та 6666 — 10 000 грн;
- із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн;
- три цифри з яких 6 (підряд) — 4000 грн.
За даними видання, ціни на номерні знаки зазначені без ПДВ та стосуються як авто, так і автобусів.
Нагадаємо, що серед покупців нових легкових авто за жовтень лідирує Київ, де автомобілісти придбали майже 2 тисячі одиниць автотехніки. Зокрема, також відомо, яка модель стала улюбленицею серед покупців.
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