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За ціною Daewoo Lanos — ціни на "козирні" номери для авто злетіли

15 листопада 2023 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За ціною Daewoo Lanos — ціни на "козирні" номери для авто злетіли
Вінничанин Володимир Остапчук з номерним знаком від старого авто біля сервісного центру МВС. Фото: vn.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні значно піднялися в ціні платні номерні знаки для авто. Після змін, які ухвалив уряд, деякі комбінації можна придбати за ціною Daewoo Lanos.

Про це повідомляє "Ти ж ЮРИСТ".

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Скільки коштують платні номерні знаки

Зазначається, що злетіли ціни на такі цифрові комбінації для платних знаків:

  • 0001, 0007 та 7777 — 80 000 грн;
  • одинакові цифри (окрім 6666 та 7777) — 50 000 грн;
  • комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;
  • послідовні пари однакових цифр — 15 000 грн;
  • послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 грн;
  • починаються з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 грн.

Визначені цифрові комбінації для мопедів, причепів, мотоциклів коштують 2000 грн.

Водночас знижена ціна на знаки з цифрою "6" у таких номерах:

  • 0006 та 6666 — 10 000 грн;
  • із двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4000 грн;
  • три цифри з яких 6 (підряд) — 4000 грн.

За даними видання, ціни на номерні знаки зазначені без ПДВ та стосуються як авто, так і автобусів.

Нагадаємо, що серед покупців нових легкових авто за жовтень лідирує Київ, де автомобілісти придбали майже 2 тисячі одиниць автотехніки. Зокрема, також відомо, яка модель стала улюбленицею серед покупців.

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