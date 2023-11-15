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Які авто купують українці залежно від області — топ моделей жовтня

15 листопада 2023 04:02
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Інна Буряк
редактор
Які авто купують українці залежно від області — топ моделей жовтня
Чоловік радиться з продавчинею щодо покупки авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед покупців нових легкових авто за жовтень лідирує Київ, де автомобілісти придбали майже 2 тисячі одиниць автотехніки. Зокрема, також відомо, яка модель стала улюбленицею серед покупців.

Про це повідомляє Укравтопром

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В яких областях купували найбільше авто

"У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, продажі нових авто у жовтні склали 62%, які забезпечили регіональні ринки:

  • у Києві придбали 1986 од;
  • на Дніпропетровщині —  489 од;
  • на Київщині — 485 од;
  • на Одещині — 309 од;
  • на Харківщині – 287 од.

Яка модель авто серед покупців найпопулярніша

"Бестселером жовтня у столиці та в Харківській області став компактний кросовер RENAULT Duster", — повідомляє Укравтопром.

Автомобілісти Дніпропетровської області обрали TOYOTA RAV-4, а Київської та Одеської областей — електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

Нагадаємо, що відомо про найдешевші вживані кросовери в Україні, які значно заощаджують паливо.

Також ми повідомляли, що Україна поповнила свій автопарк на 1792 гібридних легкових авто за жовтень 2023 року. Відомо, хто лідирує в списку.

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