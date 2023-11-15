Які авто купують українці залежно від області — топ моделей жовтня
Серед покупців нових легкових авто за жовтень лідирує Київ, де автомобілісти придбали майже 2 тисячі одиниць автотехніки. Зокрема, також відомо, яка модель стала улюбленицею серед покупців.
Про це повідомляє Укравтопром.
В яких областях купували найбільше авто
"У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні стали: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області", — йдеться в повідомленні.
Таким чином, продажі нових авто у жовтні склали 62%, які забезпечили регіональні ринки:
- у Києві придбали 1986 од;
- на Дніпропетровщині — 489 од;
- на Київщині — 485 од;
- на Одещині — 309 од;
- на Харківщині – 287 од.
Яка модель авто серед покупців найпопулярніша
"Бестселером жовтня у столиці та в Харківській області став компактний кросовер RENAULT Duster", — повідомляє Укравтопром.
Автомобілісти Дніпропетровської області обрали TOYOTA RAV-4, а Київської та Одеської областей — електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.
Нагадаємо, що відомо про найдешевші вживані кросовери в Україні, які значно заощаджують паливо.
Також ми повідомляли, що Україна поповнила свій автопарк на 1792 гібридних легкових авто за жовтень 2023 року. Відомо, хто лідирує в списку.
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