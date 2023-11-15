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Какие авто покупают украинцы в зависимости от области — топ моделей октября

15 ноября 2023 04:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие авто покупают украинцы в зависимости от области — топ моделей октября
Мужчина советуется с продавщицей по поводу покупки авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Среди покупателей новых легковых автомобилей за октябрь лидирует Киев, где автомобилисты приобрели почти 2 тысячи единиц автотехники. В частности, также известно, какая модель стала любимицей покупателей.

Об этом сообщает Укравтопром.

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В каких областях покупали больше всего авто

"В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Харьковская области" , — говорится в сообщении.

Таким образом, продажи новых авто в октябре составили 62%, которые обеспечили региональные рынки:

  • в Киеве приобрели 1986 ед.;
  • на Днепропетровщине — 489 ед.;
  • в Киевской области — 485 ед.;
  • в Одесской области — 309 ед.;
  • в Харьковской области — 287 ед.

Какая модель авто среди покупателей самая популярная

"Бестселлером октября в столице и в Харьковской области стал компактный кроссовер RENAULT Duster", — сообщает Укравтопром.

Автомобилисты Днепропетровской области выбрали TOYOTA RAV-4, а в Киевской и Одесской областях — электромобиль VOLKSWAGEN ID.4.

Напомним, что известно о самых дешевых подержанных кроссоверах в Украине, которые значительно экономят топливо.

Также мы сообщали, что Украина пополнила свой автопарк на 1792 гибридных легковых автомобиля за октябрь 2023 года. Известно кто лидирует в списке.

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