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Найдешевші вживані кросовери в Україні, які заощаджують паливо

13 листопада 2023 15:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Вживані авто: найдешевші економічні кросовери в Україні у 2023 році
Сьогодні ви економите на пальному, а завтра робите ремонт за захмарними цінами. Фото: autoevolution.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Паливна ефективність автомобіля залежить як від моделі двигуна та типу коробки передач, так й від навичок кермування водія. Також слід враховувати вартість обслуговування авто, адже найбільш економічні дизельні двигуни одночасно й найдорожчі в ремонті.

Про це написав РБК-Україна.

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Renault Duster (з 2010-го)

Фото: infocar.ua

Ціна: 7 500 — 22 500 доларів.

  • Попри дещо дешевий вигляд, машина досить зручна, надійна та невибаглива.
  • Найбільш економічний — дизель 1,5 dCi, який має заявлену витрату у змішаному циклі 4,6-5,3 л/100 км в залежності від комплектації та ринку.

Volkswagen Tiguan I (2007-2015)

Фото: drive.com.au

Ціна: 8 500 — 22 800 доларів.

  • Машина має повний привід та кліренс у 200 мм, гарно почувається та добре керується як на бездоріжжі, так й на асфальті.
  • Найбільш економні двигуни — оновлений дизель 2,0 TDI та бензиновий 1,4 TSI (без компресора). Які споживають відповідно — 6,3 та 6,5 л/100 км у змішаному режимі.
  • Щоправда, водії називають TSI проблемним мотором.

Peugeot 3008 (2007–2016)

Фото: autoua.net

Ціна: 9 900 — 15 300 доларів.

  • Має некомфортну на нерівностях ходову та проблемну роботу коробки передач.
  • Найбільш економний двигун — надійний та витривалий дизель 1,6 HDi, який споживає лише 4,9 л/100 км. Але стверджується, що за умілого кермування можна досягти ще менших цифр.
  • Цікаво, що бензинові мотори авто першого покоління навпаки, дуже витратні.

Раніше ми представили ТОП 10 малолітражок з найменшими витратами палива у 2023 році. Також писали про дев'ять способів економії палива.

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