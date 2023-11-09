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ТОП 10 малолітражок з найменшими витратами палива у 2023 році

9 листопада 2023 15:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 малолітражок з найменшими витратами палива у 2023 році
Автовиробники активно використовують 1-літрові суперкомпактні двигуни у своїх модельних лінійках. Фото: autoexpress.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Купівля палива сьогодні схожа на локальну фінансову катастрофу, адже рекордні ціни на нього тиснуть на всіх українців. Якщо ви їздите в основному містом та прагнете знизити витрати на пальне, можливо, варто придивитися до автомобіля з літровим двигуном.

Британське видання What Car? створило власний рейтинг найкращих авто віком до п'яти років, оснащених скромними двигунами об'ємом лише 1 літр.

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Якщо ви шукаєте автомобіль, який якнайменше витрачає паливо, варто ознайомитися з офіційними показниками паливної економічності для кожної моделі, котру ви розглядаєте.

Однак, хоча ці цифри й показують, наскільки автомобіль спраглий до пального, навряд чи можна порівняти їх з реальними показниками. Тому What Car? провели дослідження, щоб визначити найбільш економні автомобілі.

ТОП 10 малолітражок з найменшими витратами палива у 2023 році

  1. Volkswagen Up 60: витрати палива 4,2 л на 100 км.
  2. Volkswagen Up: 4,21 л на 100 км.
  3. Skoda Citigo 1.0 МПІ 60: 4,27 л на 100 км.
  4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95: 4,36 л на 100 км.
  5. Volkswagen Up 90: 4,39 л на 100 км.
  6. Toyota Aygo X: 4,5 л на 100 км.
  7. Volkswagen Polo TSI 95: 4,54 л на 100 км.
  8. Kia Picanto 1.0 DPi ISG: 4,55 л на 100 км.
  9. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95: 4,66 л на 100 км.
  10. Fiat 500 Hybrid: 4,7 л на 100 км.

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