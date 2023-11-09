Автопроизводители активно используют 1-литровые суперкомпактные двигатели в своих модельных линейках. Фото: autoexpress.co.uk

Покупка топлива сегодня сродни локальной финансовой катастрофе, ведь рекордные цены на него давят на всех украинцев. Если вы ездите в основном по городу и хотите снизить расходы на топливо, возможно, стоит присмотреться к автомобилю с литровым двигателем.

Британское издание What Car? создало собственный рейтинг лучших авто в возрасте до пяти лет, оснащенных скромными двигателями объемом всего 1 литр.

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Если вы ищете автомобиль, который меньше расходует топливо, стоит ознакомиться с официальными показателями топливной экономичности для каждой модели.

Однако, хотя эти цифры и показывают, насколько автомобиль жаждет горючего, вряд ли можно сравнить их с реальными показателями. Потому What Car? провели исследование, чтобы определить наиболее экономичные автомобили.

ТОП-10 малолитражек с наименьшими расходами топлива в 2023 году

Volkswagen Up 60: расход топлива 4,2 л на 100 км. Volkswagen Up: 4,21 л на 100 км. Skoda Citigo 1.0 МПИ 60: 4,27 л на 100 км. Seat Ibiza 1.0 TSI 95: 4,36 л на 100 км. Volkswagen Up 90: 4,39 л на 100 км. Toyota Aygo X: 4,5л на 100 км. Volkswagen Polo TSI 95: 4,54 л на 100 км. Kia Picanto 1.0 DPi ISG: 4,55 л на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95: 4,66 л на 100 км. Fiat 500 Hybrid: 4,7л на 100 км.

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