Стоит ли переводить авто на газ прямо сейчас: аргументы против

Следует хорошо подумать, перед тем как переоборудовать свой автомобиль под газ. Фото: 24tv.ua

Ради экономии средств на бесценном сейчас бензине некоторые водители устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование (ГБО). Давайте посчитаем экономический эффект такой переделки автомобиля.

Об этом пишет AmperCar.

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Средняя цена установки ГБО для 4-цилиндрового двигателя с подобающим оформлением составляет 20 тыс. грн. На бензине А-92 по цене 52 грн/л автомобилист, ежегодно проезжающий 20 тыс. км при среднем расходе 10 л на 100 км, потратит на бензин 104 тыс. грн.

Пропан-бутан (или сжиженный нефтяной газ) сейчас стоит уже 25 грн/л. С газом расход топлива немного возрастает и будет составлять примерно 42 тыс. грн в год. Следовательно, если водитель проезжает 20 тыс. км, оборудование окупится через полгода. Экономия очевидна

Как отреагирует на газ двигатель

Часть сэкономленных денег стоит сразу откладывать на ремонт двигателя.

После перехода на газ падение мощности двигателя составит 10-15%. У авто мощностью 100 л. с. эти потери будут ощутимы, а неравная работа двигателя является характерным признаком установленного ГБО.

Да, износ цилиндро-поршневой группы будет меньше, ведь на газе лучше сохраняются рабочие свойства масла.

Но особенности сгорания газа влекут за собой неизбежное разрушение частей мотора. К примеру, срок жизни клапанов и головки блока цилиндров будет составлять приблизительно 200 тыс. км после перехода на пропан-бутан.

Качество пропан-бутана

Газ не бродяжат, ведь это невозможно. Но технологии производства пропан-бутана многие компании просто не соблюдают. А именно между производством и продажей газ должен в течение определенного времени отстояться и дренажироваться. Это делают очень редко.

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