Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Стоит ли переводить авто на газ прямо сейчас: аргументы против arrow

Стоит ли переводить авто на газ прямо сейчас: аргументы против

22 сентября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Стоит ли переводить авто на газ прямо сейчас: аргументы против
Следует хорошо подумать, перед тем как переоборудовать свой автомобиль под газ. Фото: 24tv.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Ради экономии средств на бесценном сейчас бензине некоторые водители устанавливают на свои автомобили газобаллонное оборудование (ГБО). Давайте посчитаем экономический эффект такой переделки автомобиля.

Об этом пишет AmperCar.

Читайте также:

Как быстро окупится оборудование

Средняя цена установки ГБО для 4-цилиндрового двигателя с подобающим оформлением составляет 20 тыс. грн. На бензине А-92 по цене 52 грн/л автомобилист, ежегодно проезжающий 20 тыс. км при среднем расходе 10 л на 100 км, потратит на бензин 104 тыс. грн.

Пропан-бутан (или сжиженный нефтяной газ) сейчас стоит уже 25 грн/л. С газом расход топлива немного возрастает и будет составлять примерно 42 тыс. грн в год. Следовательно, если водитель проезжает 20 тыс. км, оборудование окупится через полгода. Экономия очевидна

Как отреагирует на газ двигатель

Часть сэкономленных денег стоит сразу откладывать на ремонт двигателя.

После перехода на газ падение мощности двигателя составит 10-15%. У авто мощностью 100 л. с. эти потери будут ощутимы, а неравная работа двигателя является характерным признаком установленного ГБО.

Да, износ цилиндро-поршневой группы будет меньше, ведь на газе лучше сохраняются рабочие свойства масла.

Но особенности сгорания газа влекут за собой неизбежное разрушение частей мотора. К примеру, срок жизни клапанов и головки блока цилиндров будет составлять приблизительно 200 тыс. км после перехода на пропан-бутан.

Качество пропан-бутана

Газ не бродяжат, ведь это невозможно. Но технологии производства пропан-бутана многие компании просто не соблюдают. А именно между производством и продажей газ должен в течение определенного времени отстояться и дренажироваться. Это делают очень редко.

Ранее мы писали, почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС. Также сообщалось о девяти способах экономии бензина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с видео

12:10Ракетная угроза в Умани: как хасиды реагировали на воздушную тревогу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз