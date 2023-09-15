Почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС: три причины
На большинстве АЗС вас обслуживают заправщики, и это кажется очень удобным. Однако есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.
Об этом написал Autostrike.
Недолив топлива
Может случиться так, что пока вы зашли в здание АЗС платить за горючее, купить кофе или посетить туалет, заправщик ненавязчиво сольет пару литров бензина в свою канистру за ваши средства, конечно. В результате показатели на счетчике колонки будут правильными, а ваш топливный бак не досчитается несколько литров драгоценного в наше время горючего.
Порча машины
Заправщики могут немного облить кузов вашего авто бензином. Из-за чего возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия. Еще чаще они царапают внутреннюю часть люка топливного бака, когда пытаются побыстрее вставить пистолет в его горловину. А это — угроза ржавчины. Нередко заправщики забывают закрыть люк бензобака, или даже закрутить его крышку. А это — перспектива ездить с открытым бензобаком.
Не то топливо
Из-за спешки или усталости заправщик может перепутать топливо, которое нужно было залить в бензобак вашего автомобиля. А чем это может кончиться для машины и ее владельца, знают все водители.
Ранее мы писали о четырех ошибках во время заправки, серьезно вредящих авто. Также сообщалось, как водитель может защитить свои права в 2023 году, если в его авто не долили горючее на АЗС.