Почему не стоит доверять заправку авто сотруднику АЗС: три причины

Свое авто лучше заправлять своими руками. Фото: freepik

На большинстве АЗС вас обслуживают заправщики, и это кажется очень удобным. Однако есть несколько веских причин, по которым все же стоит заправлять свой автомобиль самостоятельно.

Об этом написал Autostrike.

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Недолив топлива

Может случиться так, что пока вы зашли в здание АЗС платить за горючее, купить кофе или посетить туалет, заправщик ненавязчиво сольет пару литров бензина в свою канистру за ваши средства, конечно. В результате показатели на счетчике колонки будут правильными, а ваш топливный бак не досчитается несколько литров драгоценного в наше время горючего.

Порча машины

Заправщики могут немного облить кузов вашего авто бензином. Из-за чего возникает риск повреждения лакокрасочного покрытия. Еще чаще они царапают внутреннюю часть люка топливного бака, когда пытаются побыстрее вставить пистолет в его горловину. А это — угроза ржавчины. Нередко заправщики забывают закрыть люк бензобака, или даже закрутить его крышку. А это — перспектива ездить с открытым бензобаком.

Не то топливо

Из-за спешки или усталости заправщик может перепутать топливо, которое нужно было залить в бензобак вашего автомобиля. А чем это может кончиться для машины и ее владельца, знают все водители.

Ранее мы писали о четырех ошибках во время заправки, серьезно вредящих авто. Также сообщалось, как водитель может защитить свои права в 2023 году, если в его авто не долили горючее на АЗС.