Не долили горючее на АЗС: как водитель может защитить свои права в 2023 году

Если на АЗС обнаружен недолив горючего, водителю возмещается фактический ущерб, определенный с помощью эталонного мерника. Фото: freepik

Есть подозрения, что заплатили за 20 литров горючего на АЗС, а вам залили в бак меньше, то такие сомнения можно либо опровергнуть, либо подтвердить несложной последовательностью действий. Рассказываем, как самостоятельно осуществить контроль качества обслуживания на заправке.

Как водителю не переплачивать за дорогое горючее, которое он не получил на АЗС, напомнила Госпродпотребслужба.

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Кабмин утвердил постановление от 20.12.1997 № 1442, которым установлен порядок розничной торговли горючим, маслами, смазочными маслами, требования по соблюдению прав потребителей относительно надлежащего качества нефтепродуктов, безопасности для жизни и здоровья потребителей и уровня торгового обслуживания.

Что нужно сделать при покупке топлива

АЗС должна предоставить водителю исчерпывающую информацию о нефтепродуктах, а также по требованию — копию документа о качестве (паспорте качества) горючего и копию декларации о соответствии;

при расчете за горючее оператор АЗС должен выдать расчетный документ, подтверждающий факт покупки товара;

перед началом каждого отпуска нефтепродуктов данные объема и стоимости на табло колонки должны обязательно устанавливаться на нулевую отметку.

Если при заправке авто возникло подозрение в недоливе горючего

необходимо обратиться к оператору автозаправочной станции;

оператор должен немедленно провести контроль точности при отпуске дозы с помощью эталонного мерника;

отклонение объема отпущенной в откалиброванный эталонный мерник дозы жидкого горючего с динамической вязкостью до 1000 мПа не должно превышать 0,5%, масла — 1%, сжиженного газа — 1% (п. 15 Правил розничной торговли нефтепродуктами).

Если обнаружен недолив

водителю возмещается фактический ущерб, определенный с помощью эталонного мерника;

дальнейшее использование колонки прекращается до ее ремонта и поверки.

Ответственность АЗС

В случае отказа представителей автозаправки удовлетворить выдвигаемые им требования, водитель вправе обратиться с заявлением в территориальный орган Госпродпотребслужбы по месту нахождения АЗС.

Также потребители могут защитить свои права в суде. Это предусмотрено ст. 22 Закона "О защите прав потребителей". При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

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