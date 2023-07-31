Не долили пальне на АЗС: як водій може захистити свої права у 2023 році

Якщо на АЗС виявлено недолив пального, водію відшкодовуються фактичні збитки, визначені за допомогою еталонного мірника. Фото: freepik

Маєте підозри, що заплатили за 20 літрів пального на АЗС, а вам залили в бак менше, то такі сумніви можна або спростувати, або підтвердити нескладною послідовністю дій. Розповідаємо, як самостійно здійснити контроль якості обслуговування на заправці.

Як водію не переплачувати за дороге пальне, якого він не отримав на АЗС, нагадала Держпродспоживслужба.

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Кабмін затвердив постанову від 20.12.1997 № 1442, якою встановлено порядок роздрібної торгівлі пальним, оливами, мастилами, вимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості нафтопродуктів, безпеки для життя та здоров'я споживачів та рівня торговельного обслуговування.

Що потрібно зробити під час покупки пального

АЗС має надати водію вичерпну інформацію про нафтопродукти, а також на вимогу — копію документа про якість (паспорт якості) пального та копію декларації про відповідність;

при розрахунку за пальне оператор АЗС має видати розрахунковий документ, що підтверджує факт купівлі товару;

перед початком кожного відпуску нафтопродуктів дані об'єму та вартості на табло колонки повинні обов'язково встановлюватися на нульову позначку.

Якщо при заправці авто виникла підозра у недоливі пального

необхідно звернутися до оператора автозаправної станції;

оператор має негайно провести контроль точності під час відпуску дози за допомогою еталонного мірника;

відхилення об'єму відпущеної у відкалібрований еталонний мірник дози рідкого пального з динамічною в'язкістю до 1000 мПа не повинно перевищувати 0,5%, оливи — 1%, скрапленого газу — 1% (п. 15 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами).

Якщо виявлено недолив

водію відшкодовуються фактичні збитки, визначені за допомогою еталонного мірника;

подальше використання колонки припиняється до проведення її ремонту та повірки.

Відповідальність АЗС

У разі відмови представників автозаправки задовольнити висунуті ним вимоги, водій має право звернутися із заявою до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розташування АЗС.

Також споживачі можуть захистити свої права у суді. Це передбачено ст. 22 Закону України "Про захист прав споживачів". При задоволенні вимог споживача суд одночасно розв'язує питання щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.

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