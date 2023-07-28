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Чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто

28 липня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто
На АЗС потрібно бути уважними та обережними. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Багато автолюбителів припускаються невимушених помилок на АЗС через власну неуважність або необізнаність. В результаті це може призвести до серйозного пошкодження авто та інших неприємних наслідків.

Про це повідомив Styler.

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1. Не те паливо

Не дивуйтесь, але трапляється так, що в бак заливають замість бензину дизель і навпаки. Коли помилку виявили до початку руху, все ще можна виправити. В іншому випадку доведеться промивати усю паливну систему.

2. Незаглушений двигун

Протипожежна безпека великими літерами пише про заборону заправляти авто з двигуном, що працює. Запалювання може працювати з перебоями, тому частина незгорілого палива буде вилітати з вихлопної труби у вигляді феєрверка. І це все відбуватиметеся на АЗС — об'єкті з високими пожежними ризиками.

3. Повний бак

Є різні причини, чому не варто заправляти бак під зав'язку. Насамперед через ризик потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр. Результат — пошкодження двигуна і дорогий ремонт.

Якщо проїхатися по наших ямах з переповненим баком, то паливо через пробку або вентиляційні клапани може витікати та потрапляти на розігрітий глушник. Що, як мінімум, пожежонебезпечно.

4. Обрив заправного пістолета

Сценка з бойовиків, але й таке трапляється у житті. Перед тим, як почати рух, пересвідчитесь, що працівник АЗС вже витяг заправний пістолет з горловини вашого бака. Адже мало того, що доведеться платити за ремонт обладнання, так ще й потрібно буде оформляти ДТП, як то приписано законом.

Раніше ми писали про три прості способи почистити багажник авто без спеціальних мийних засобів. Також експерти розповіли про типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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