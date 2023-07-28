Чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто

На АЗС потрібно бути уважними та обережними. Фото: freepik

Багато автолюбителів припускаються невимушених помилок на АЗС через власну неуважність або необізнаність. В результаті це може призвести до серйозного пошкодження авто та інших неприємних наслідків.

Про це повідомив Styler.

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1. Не те паливо

Не дивуйтесь, але трапляється так, що в бак заливають замість бензину дизель і навпаки. Коли помилку виявили до початку руху, все ще можна виправити. В іншому випадку доведеться промивати усю паливну систему.

2. Незаглушений двигун

Протипожежна безпека великими літерами пише про заборону заправляти авто з двигуном, що працює. Запалювання може працювати з перебоями, тому частина незгорілого палива буде вилітати з вихлопної труби у вигляді феєрверка. І це все відбуватиметеся на АЗС — об'єкті з високими пожежними ризиками.

3. Повний бак

Є різні причини, чому не варто заправляти бак під зав'язку. Насамперед через ризик потрапляння зрідженого палива у вугільний фільтр. Результат — пошкодження двигуна і дорогий ремонт.

Якщо проїхатися по наших ямах з переповненим баком, то паливо через пробку або вентиляційні клапани може витікати та потрапляти на розігрітий глушник. Що, як мінімум, пожежонебезпечно.

4. Обрив заправного пістолета

Сценка з бойовиків, але й таке трапляється у житті. Перед тим, як почати рух, пересвідчитесь, що працівник АЗС вже витяг заправний пістолет з горловини вашого бака. Адже мало того, що доведеться платити за ремонт обладнання, так ще й потрібно буде оформляти ДТП, як то приписано законом.

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