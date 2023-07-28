Четыре ошибки во время заправки, которые серьезно вредят авто

На АЗС следует быть внимательными и осторожными. Фото: freepik

Многие автолюбители допускают непринужденные ошибки на АЗС из-за собственной невнимательности или неосведомленности. В результате это может привести к серьезному повреждению автомобиля и другим неприятным последствиям.

Об этом сообщил Styler.

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1. Не то топливо

Не удивляйтесь, но случается так, что в бак заливают вместо бензина дизель и наоборот. Когда ошибка была обнаружена до начала движения, все еще можно исправить. В противном случае придется промывать всю топливную систему.

2. Незаглушенный двигатель

Противопожарная безопасность большими буквами пишет о запрете заправлять авто с работающим двигателем. Зажигание может работать с перебоями, поэтому часть несгоревшего топлива будет вылетать из выхлопной трубы в виде фейерверка. И это будет происходить на АЗС — объекте с высокими пожарными рисками.

3. Полный бак

Есть разные причины, почему не стоит заправлять бак под завязку. В первую очередь, из-за риска попадания сжиженного топлива в угольный фильтр. Результат — повреждение двигателя. дорогостоящий ремонт.

Если проехаться по нашим ямам с переполненным баком, то топливо через пробку или вентиляционные клапаны может вытекать и попадать на разогретый глушитель. Что как минимум пожароопасно.

4. Обрыв заправочного пистолета

Сценка из боевиков, но такое происходит в жизни. Перед тем, как начать движение, убедитесь, что работник АЗС уже вытащил заправочный пистолет из горловины вашего бака. Ведь мало того, что придется платить за ремонт оборудования, так еще и нужно будет оформлять ДТП, как это предписано законом.

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