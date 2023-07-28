Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Четыре ошибки во время заправки, которые серьезно вредят авто arrow

Четыре ошибки во время заправки, которые серьезно вредят авто

28 июля 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Четыре ошибки во время заправки, которые серьезно вредят авто
На АЗС следует быть внимательными и осторожными. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Многие автолюбители допускают непринужденные ошибки на АЗС из-за собственной невнимательности или неосведомленности. В результате это может привести к серьезному повреждению автомобиля и другим неприятным последствиям.

Об этом сообщил Styler.

Читайте также:

1. Не то топливо

Не удивляйтесь, но случается так, что в бак заливают вместо бензина дизель и наоборот. Когда ошибка была обнаружена до начала движения, все еще можно исправить. В противном случае придется промывать всю топливную систему.

2. Незаглушенный двигатель

Противопожарная безопасность большими буквами пишет о запрете заправлять авто с работающим двигателем. Зажигание может работать с перебоями, поэтому часть несгоревшего топлива будет вылетать из выхлопной трубы в виде фейерверка. И это будет происходить на АЗС — объекте с высокими пожарными рисками.

3. Полный бак

Есть разные причины, почему не стоит заправлять бак под завязку. В первую очередь, из-за риска попадания сжиженного топлива в угольный фильтр. Результат — повреждение двигателя. дорогостоящий ремонт.

Если проехаться по нашим ямам с переполненным баком, то топливо через пробку или вентиляционные клапаны может вытекать и попадать на разогретый глушитель. Что как минимум пожароопасно.

4. Обрыв заправочного пистолета

Сценка из боевиков, но такое происходит в жизни. Перед тем, как начать движение, убедитесь, что работник АЗС уже вытащил заправочный пистолет из горловины вашего бака. Ведь мало того, что придется платить за ремонт оборудования, так еще и нужно будет оформлять ДТП, как это предписано законом.

Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз