Четыре ошибки во время заправки, которые серьезно вредят авто
Многие автолюбители допускают непринужденные ошибки на АЗС из-за собственной невнимательности или неосведомленности. В результате это может привести к серьезному повреждению автомобиля и другим неприятным последствиям.
Об этом сообщил Styler.
1. Не то топливо
Не удивляйтесь, но случается так, что в бак заливают вместо бензина дизель и наоборот. Когда ошибка была обнаружена до начала движения, все еще можно исправить. В противном случае придется промывать всю топливную систему.
2. Незаглушенный двигатель
Противопожарная безопасность большими буквами пишет о запрете заправлять авто с работающим двигателем. Зажигание может работать с перебоями, поэтому часть несгоревшего топлива будет вылетать из выхлопной трубы в виде фейерверка. И это будет происходить на АЗС — объекте с высокими пожарными рисками.
3. Полный бак
Есть разные причины, почему не стоит заправлять бак под завязку. В первую очередь, из-за риска попадания сжиженного топлива в угольный фильтр. Результат — повреждение двигателя. дорогостоящий ремонт.
Если проехаться по нашим ямам с переполненным баком, то топливо через пробку или вентиляционные клапаны может вытекать и попадать на разогретый глушитель. Что как минимум пожароопасно.
4. Обрыв заправочного пистолета
Сценка из боевиков, но такое происходит в жизни. Перед тем, как начать движение, убедитесь, что работник АЗС уже вытащил заправочный пистолет из горловины вашего бака. Ведь мало того, что придется платить за ремонт оборудования, так еще и нужно будет оформлять ДТП, как это предписано законом.
Ранее мы писали о трех простых способах почистить багажник авто без специальных моющих средств. Также эксперты рассказали о типичных ошибках, из-за которых водители портят коробку передач авто.