Чому не варто довіряти заправку авто співробітнику АЗС: три причини

Своє авто краще заправляти власноруч. Фото: freepik

На більшості АЗС вас обслуговують заправники й це здається дуже зручним. Однак є кілька вагомих причин, через які все ж варто заправляти свій автомобіль самостійно.

Про це написав Autostrike.

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Недолив палива

Може трапитися так, що поки ви зайшли до будівлі АЗС платити за пальне, купити каву або завітати до вбиральні, заправник ненав'язливо зіллє пару літрів бензину до своєї каністри за ваш кошт, звичайно. В результаті показники на лічильнику колонки будуть правильними, а ваш паливний бак не дорахується кілька літрів дорогоцінного у наш час пального.

Псування машини

Заправники можуть трохи облити кузов вашого авто бензином. Через що виникає ризик пошкодження лакофарбового покриття. Ще частіше вони дряпають внутрішню частину люка паливного бака, коли намагаються швидше вставити пістолет у його горловину. А це — загроза іржі. Нерідко заправники забувають закрити люк бензобака, або навіть закрутити його кришку. А це — перспектива їздити з відкритим бензобаком.

Не те паливо

Через поспіх або втому заправник може переплутати паливо, яке потрібно було залити до бензобака вашого автомобіля. А чим це може закінчитися для машини та її власника, знають усі водії.

Раніше ми писали про чотири помилки під час заправки, які серйозно шкодять авто. Також повідомляли, як водій може захистити свої права у 2023 році, якщо в його авто не долили пальне на АЗС.