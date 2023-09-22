Чи варто переводити авто на газ прямо зараз: аргументи проти

Варто гарно подумати, перед тим як переобладнати своє авто під газ. Фото: 24tv.ua

Заради економії коштів на безцінному зараз бензині деякі водії встановлюють на свої авто газобалонне обладнання (ГБО). Порахуймо економічний ефект такого перероблювання автомобіля.

Про це написав AmperCar.

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Як швидко окупиться обладнання

Середня ціна встановлення ГБО для 4-циліндрового двигуна з належним оформленням становить 20 тис. грн. На бензині А-92 за ціною 52 грн/л автомобіліст, який щорічно проїжджає 20 тис. км при середній витраті 10 л на 100 км, витратить на бензин 104 тис. грн.

Пропан-бутан (або скраплений нафтовий газ) зараз коштує вже 25 грн/л. З газом витрати палива трохи зростають і становитимуть приблизно 42 тис. грн на рік. Отже, якщо водій проїжджає 20 тис. км, обладнання окупиться за пів року. Економія очевидна

Як відреагує на газ двигун

Частину заощаджених грошей варто одразу відкладати на ремонт двигуна.

Після переходу на газ падіння потужності двигуна становитиме 10-15%. У авто потужністю 100 к. с. ці втрати будуть відчутними, а нерівна робота двигуна є характерною ознакою встановленого ГБО.

Так, зношування циліндро-поршневої групи буде меншим, адже на газі краще зберігаються робочі властивості олії.

Але особливості згоряння газу спричиняють неминуче руйнування частин мотора. Наприклад, термін життя клапанів й головки блоку циліндрів становитиме приблизно 200 тис. км після переходу на пропан-бутан.

Якість пропан-бутану

Газ не бодяжать, адже це неможливо. Але технології виробництва пропан-бутану багато компаній просто не дотримуються. А саме — між виробництвом та продажем газ повинен протягом певного часу відстоятися та здренажуватися. Це роблять дуже не часто.

Раніше ми писали, чому не варто довіряти заправку авто співробітнику АЗС. Також повідомляли про дев'ять способів економії бензину.