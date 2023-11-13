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Самые дешевые б/у кроссоверы в Украине, экономящие топливо

13 ноября 2023 15:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Подержанные автомобили: самые дешевые экономичные кроссоверы в Украине в 2023 году
Сегодня вы экономите на горючем, а завтра делаете ремонт по заоблачным ценам. Фото: autoevolution.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Топливная эффективность автомобиля зависит как от модели двигателя и типа коробки, так и от навыков вождения. Также следует учитывать стоимость обслуживания авто, ведь наиболее экономичные дизельные двигатели одновременно и самые дорогие в ремонте.

Об этом написал РБК-Украина.

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Renault Duster (с 2010-го)

Фото: infocar.ua

Цена: 7 500 — 22 500 долларов.

  • Несмотря на дешевый вид, машина достаточно удобна, надежна и неприхотлива.
  • Наиболее экономичный мотор — дизель 1,5 dCi, который имеет заявленный расход в смешанном цикле 4,6-5,3 л/100 км в зависимости от комплектации и рынка.

Volkswagen Tiguan I (2007-2015)

Фото: drive.com.au

Цена: 8 500 — 22 800 долларов.

  • Машина имеет полный привод и клиренс в 200 мм, хорошо себя чувствует и прекрасно управляема как на бездорожье, так и на асфальте.
  • Наиболее экономичные двигатели — обновленный дизель 2,0 TDI и бензиновый 1,4 TSI (без компрессора). Потребляющие соответственно — 6,3 и 6,5 л/100 км в смешанном режиме.
  • Правда, водители называют TSI проблемным мотором.

Peugeot 3008 (2007–2016)

Фото: autoua.net

Цена: 9 900 - 15 300 долларов.

  • Имеет некомфортную на неровностях ходовую и проблемную работу коробки.
  • Наиболее экономичный двигатель — надежный и выносливый дизель 1,6 HDi, потребляющий всего 4,9 л/100 км. Но утверждается, что при умелом управлении можно достичь еще меньших цифр.
  • Интересно, что бензиновые моторы авто первого поколения наоборот, очень затратны.

Ранее мы представили ТОП 10 малолитражек с наименьшими расходами топлива в 2023 году. Также писали о девяти способах экономии топлива.

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