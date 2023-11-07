Изменения в ПДД Украины в 2023 году, — где теперь нельзя останавливать автомобиль

На трассе нельзя останавливаться где вздумается. Фото: google

Недавно украинское правительство внесло некоторые изменения в правила дорожного движения. Кроме появления буквы "Н" на учебных авто, правила обязательного включения света вне населенных пунктов в течение года и условий перевозки детей, был введен запрет на стоянку на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Теперь стоянка разрешена только при наличии знаков из четко определенного перечня.

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Знаки, позволяющие стоянку на автомагистралях и дорогах для автомобилей

5.42.1 "Место для стоянки";

5.42.2 "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";

5.42.3 "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п. исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";

5.43 "Зона стоянки";

6.15 "Место отдыха".

Фото: kosht.media

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