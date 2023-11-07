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Изменения в ПДД Украины в 2023 году — где теперь нельзя останавливать автомобиль

7 ноября 2023 11:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Изменения в ПДД Украины в 2023 году, — где теперь нельзя останавливать автомобиль
На трассе нельзя останавливаться где вздумается. Фото: google
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Недавно украинское правительство внесло некоторые изменения в правила дорожного движения. Кроме появления буквы "Н" на учебных авто, правила обязательного включения света вне населенных пунктов в течение года и условий перевозки детей, был введен запрет на стоянку на автомагистралях и дорогах для автомобилей.

Теперь стоянка разрешена только при наличии знаков из четко определенного перечня.

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Знаки, позволяющие стоянку на автомагистралях и дорогах для автомобилей

  • 5.42.1 "Место для стоянки";
  • 5.42.2 "Место для стоянки вблизи остановок маршрутных транспортных средств";
  • 5.42.3 "Место для стоянки грузового автомобиля, фургонов и т.п. исключительно на время, необходимое для разгрузки/загрузки";
  • 5.43 "Зона стоянки";
  • 6.15 "Место отдыха".
Фото: kosht.media

Ранее мы писали о пяти признаках того, что ваше авто остановит полиция, и как с этим справиться. Также юристы советуют после остановки полицией вашего авто за якобы нарушение ПДД всегда давать письменные объяснения.

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