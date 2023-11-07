Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Зміни в ПДР України у 2023 році — де тепер не можна зупиняти автомобіль arrow

Зміни в ПДР України у 2023 році — де тепер не можна зупиняти автомобіль

7 листопада 2023 11:40
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Зміни в ПДР України у 2023 році, — де тепер не можна зупиняти автомобіль
На трасі не можна зупинятися де заманеться. Фото: google
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Нещодавно український уряд вніс деякі зміни до правил дорожнього руху. Окрім появи літери "Н" на учбових авто, правила обов’язкового увімкнення світла поза межами населених протягом року та умов перевезення дітей, було запроваджено заборону на стоянку на автомагістралях та дорогах для автомобілів.

Відтепер стоянка дозволена лише за наявності знаків з чітко визначеного переліку.

Читайте також:

Знаки, які дозволяють стоянку на автомагістралях та дорогах для автомобілів

  • 5.42.1 "Місце для стоянки";
  • 5.42.2 "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";
  • 5.42.3 "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";
  • 5.43 "Зона стоянки";
  • 6.15 "Місце відпочинку".
Фото: kosht.media

Раніше ми писали про п'ять ознак того, що ваше авто зупинить поліція, та як із цим впоратися. Також юристи радять після зупинки поліцією вашого авто за нібито порушення ПДР завжди давати письмові пояснення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі