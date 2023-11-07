Зміни в ПДР України у 2023 році, — де тепер не можна зупиняти автомобіль

На трасі не можна зупинятися де заманеться. Фото: google

Нещодавно український уряд вніс деякі зміни до правил дорожнього руху. Окрім появи літери "Н" на учбових авто, правила обов’язкового увімкнення світла поза межами населених протягом року та умов перевезення дітей, було запроваджено заборону на стоянку на автомагістралях та дорогах для автомобілів.

Відтепер стоянка дозволена лише за наявності знаків з чітко визначеного переліку.

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Знаки, які дозволяють стоянку на автомагістралях та дорогах для автомобілів

5.42.1 "Місце для стоянки";

5.42.2 "Місце для стоянки поблизу зупинок маршрутних транспортних засобів";

5.42.3 "Місце для стоянки вантажного автомобіля, фургонів тощо, виключно на час, необхідний для розвантаження/завантаження";

5.43 "Зона стоянки";

6.15 "Місце відпочинку".

Фото: kosht.media

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