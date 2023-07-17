ТОП-15 мотоциклів та мопедів в Україні у червні 2023 року

В червні 2023 року українці віддавали перевагу новій мототехніці. Фото: freepik

В червні українці придбали понад 8 тисяч мотоциклів та мопедів. Причому мототехніка є єдиним сегментом вітчизняного авторинку, де більшість припадає на угоди з покупкою нових транспортних засобів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У червні українці купили 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів, що є рекордним показником з липня 2021 року. При чому 4,7 тис. (57,4%) мотоциклів та мопедів були імпортовані новими. На внутрішньому ринку уклали 2,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки (33,1%). Вживаної мототехніки завезли з-за кордону лише 773 одиниці (9,5%).

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Loncin LX250 — 53 шт. Jawa 350 — 51 шт. Lifan LF200 — 43 шт. Yamaha FZ-6 — 42 шт. Bajaj Dominar 400 — 36 шт. Forte FT200 — 33 шт. Yamaha Drag Star 400 — 32 шт. Geon Scrambler 250 — 30 шт. Shineray XY250 — 30 шт. Spark SP200 — 28 шт. Viper V250 — 26 шт. Honda CB400 — 25 шт. Honda CB500 — 25 шт. Lifan LF150 — 24 шт. Yamaha Jog — 23 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди з-за кордону

Yamaha Jog — 120 шт. Honda Dio — 73 шт. Yamaha Gear — 19 шт. Suzuki Lets — 18 шт. Honda CB500 — 16 шт. Suzuki Address V125 — 14 шт. Honda CBF 600 — 12 шт. Yamaha Majesty 250 — 10 шт. Honda Tact — 9 шт. Suzuki Skywave — 9 шт. Yamaha N-MAX — 9 шт. Yamaha Drag Star 400 — 8 шт. Yamaha FZ-6 — 8 шт. Honda Lead — 7 шт. Suzuki Address — 7 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують здебільшого китайські мопеди та мотоцикли.

Musstang MT125 — 314 шт. Lifan LF175 — 263 шт. Spark SP125C — 234 шт. Tekken 250 — 192 шт. Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт. Shineray XY250 — 134 шт. Lifan LF200 — 132 шт. Forte FT 125 — 113 шт. Lifan LF150 — 109 шт. Viper ZS200A — 106 шт. Musstang MT150 — 104 шт. Musstang MT200 — 104 шт. Lifan SR200 — 103 шт. Musstang MT110 — 94 шт. Spark SP200 — 86 шт.

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