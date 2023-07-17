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ТОП-15 мотоциклів та мопедів в Україні у червні 2023 року

17 липня 2023 15:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 15 мотоциклів та мопедів в Україні у червні 2023 року
В червні 2023 року українці віддавали перевагу новій мототехніці. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В червні українці придбали понад 8 тисяч мотоциклів та мопедів. Причому мототехніка є єдиним сегментом вітчизняного авторинку, де більшість припадає на угоди з покупкою нових транспортних засобів.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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У червні українці купили 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів, що є рекордним показником з липня 2021 року. При чому 4,7 тис. (57,4%) мотоциклів та мопедів були імпортовані новими. На внутрішньому ринку уклали 2,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки (33,1%). Вживаної мототехніки завезли з-за кордону лише 773 одиниці (9,5%).

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

  1. Loncin LX250 — 53 шт.
  2. Jawa 350 — 51 шт.
  3. Lifan LF200 — 43 шт.
  4. Yamaha FZ-6 — 42 шт.
  5. Bajaj Dominar 400 — 36 шт.
  6. Forte FT200 — 33 шт.
  7. Yamaha Drag Star 400 — 32 шт.
  8. Geon Scrambler 250 — 30 шт.
  9. Shineray XY250 — 30 шт.
  10. Spark SP200 — 28 шт.
  11. Viper V250 — 26 шт.
  12. Honda CB400 — 25 шт.
  13. Honda CB500 — 25 шт.
  14. Lifan LF150 — 24 шт.
  15. Yamaha Jog — 23 шт.

Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди з-за кордону

  1. Yamaha Jog — 120 шт.
  2. Honda Dio — 73 шт.
  3. Yamaha Gear — 19 шт.
  4. Suzuki Lets — 18 шт.
  5. Honda CB500 — 16 шт.
  6. Suzuki Address V125 — 14 шт.
  7. Honda CBF 600 — 12 шт.
  8. Yamaha Majesty 250 — 10 шт.
  9. Honda Tact — 9 шт.
  10. Suzuki Skywave — 9 шт.
  11. Yamaha N-MAX — 9 шт.
  12. Yamaha Drag Star 400 — 8 шт.
  13. Yamaha FZ-6 — 8 шт.
  14. Honda Lead — 7 шт.
  15. Suzuki Address — 7 шт.

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Новими в Україні купують здебільшого китайські мопеди та мотоцикли.

  1. Musstang MT125 — 314 шт.
  2. Lifan LF175 — 263 шт.
  3. Spark SP125C — 234 шт.
  4. Tekken 250 — 192 шт.
  5. Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт.
  6. Shineray XY250 — 134 шт.
  7. Lifan LF200 — 132 шт.
  8. Forte FT 125 — 113 шт.
  9. Lifan LF150 — 109 шт.
  10. Viper ZS200A — 106 шт.
  11. Musstang MT150 — 104 шт.
  12. Musstang MT200 — 104 шт.
  13. Lifan SR200 — 103 шт.
  14. Musstang MT110 — 94 шт.
  15. Spark SP200 — 86 шт.

Раніше ми писали про найкращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни. Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

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