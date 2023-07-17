ТОП-15 мотоциклів та мопедів в Україні у червні 2023 року
В червні українці придбали понад 8 тисяч мотоциклів та мопедів. Причому мототехніка є єдиним сегментом вітчизняного авторинку, де більшість припадає на угоди з покупкою нових транспортних засобів.
Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.
У червні українці купили 8,1 тисячі мотоциклів та мопедів, що є рекордним показником з липня 2021 року. При чому 4,7 тис. (57,4%) мотоциклів та мопедів були імпортовані новими. На внутрішньому ринку уклали 2,7 тис. угод купівлі-продажу мототехніки (33,1%). Вживаної мототехніки завезли з-за кордону лише 773 одиниці (9,5%).
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку
- Loncin LX250 — 53 шт.
- Jawa 350 — 51 шт.
- Lifan LF200 — 43 шт.
- Yamaha FZ-6 — 42 шт.
- Bajaj Dominar 400 — 36 шт.
- Forte FT200 — 33 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 32 шт.
- Geon Scrambler 250 — 30 шт.
- Shineray XY250 — 30 шт.
- Spark SP200 — 28 шт.
- Viper V250 — 26 шт.
- Honda CB400 — 25 шт.
- Honda CB500 — 25 шт.
- Lifan LF150 — 24 шт.
- Yamaha Jog — 23 шт.
Найпопулярніші вживані мотоцикли та мопеди з-за кордону
- Yamaha Jog — 120 шт.
- Honda Dio — 73 шт.
- Yamaha Gear — 19 шт.
- Suzuki Lets — 18 шт.
- Honda CB500 — 16 шт.
- Suzuki Address V125 — 14 шт.
- Honda CBF 600 — 12 шт.
- Yamaha Majesty 250 — 10 шт.
- Honda Tact — 9 шт.
- Suzuki Skywave — 9 шт.
- Yamaha N-MAX — 9 шт.
- Yamaha Drag Star 400 — 8 шт.
- Yamaha FZ-6 — 8 шт.
- Honda Lead — 7 шт.
- Suzuki Address — 7 шт.
Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди
Новими в Україні купують здебільшого китайські мопеди та мотоцикли.
- Musstang MT125 — 314 шт.
- Lifan LF175 — 263 шт.
- Spark SP125C — 234 шт.
- Tekken 250 — 192 шт.
- Bajaj Boxer BM 150 — 142 шт.
- Shineray XY250 — 134 шт.
- Lifan LF200 — 132 шт.
- Forte FT 125 — 113 шт.
- Lifan LF150 — 109 шт.
- Viper ZS200A — 106 шт.
- Musstang MT150 — 104 шт.
- Musstang MT200 — 104 шт.
- Lifan SR200 — 103 шт.
- Musstang MT110 — 94 шт.
- Spark SP200 — 86 шт.
Раніше ми писали про найкращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни. Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.