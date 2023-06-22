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8 способів онлайн-оплати штрафу за порушення ПДР в Україні

22 червня 2023 16:20
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Штраф за порушення ПДР в Україні: 8 способів сплатити онлайн
Сьогодні існує кілька варіантів сплатити штраф за порушення ПДР, не виходячи з дому. Фото: shpalta.media
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Не всі водії мають час, щоб сплачувати штрафи офлайн у відділеннях банків або поліції. Розглянемо електронні сервіси та застосунки, котрі допоможуть погасити постанову за порушення ПДР.

1. Приват 24

Застосунок пропонує обрати потрібну категорію зі списку та тип платежу. Треба знайти необхідний пункт, ввести реквізити, після чого з'явиться кнопка "Сплатити". Щоб мати змогу заплатити штраф у застосунку потрібно бути клієнтом Приватбанку.

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2. "Дія"

Для відображення штрафів необхідно завантажити посвідчення водія до застосунку "Дія" за допомогою електронного кабінету водія. У розділі "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" натиснути "Сплатити" на картці штрафу та оплатити карткою, Apple Pay або Google Pay. Після цього з’явиться статус "Сплачено".

3. Portmone

Проста система, де штраф сплачується після введення реквізитів. Сервіс бере комісію за свої послуги.

4. EasyPay

Послуга оплати штрафу в сервісі коштує скільки ж, як і в касі банку. Це менше, ніж просять інші платіжні системи.

5. iPay

За кожну транзакцію сервіс стягує комісію. Насилає на вашу адресу оригінал квитанції.

6. Gospay

Сам сервіс має лише дві функції: сплата послуг поліції охорони та сплата штрафів за порушення ПДР. Усі дані треба вводити самостійно. Просять 3% комісії. Гроші за штраф надходять не миттєво, а протягом одного дня.

7. Герц

Потрібно самостійно вносити всі дані для сплати штрафу, але в систему вбудовані реквізити одержувачів платежів.

8. Штрафи UA

Сервісом можна скористатися через додаток у смартфоні. Вам надійде квитанція про оплату та інформація про погашення постанови. Сервіс бере комісію за послуги.

Раніше ми писали, за що водія мопеда оштрафували на 40 800 грн та заборонили керувати транспортним засобом протягом п’яти років.

Також повідомлялося, що за неправильне паркування водія може чекати штраф на суму 2,7 тис. грн.

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