Штраф за нарушение ПДД в Украине: 8 способов оплатить онлайн

Сегодня существует несколько вариантов уплатить штраф за нарушение ПДД, не выходя из дома. Фото: shpalta.media

Не у всех водителей есть время, чтобы платить штрафы офлайн в отделениях банков или полиции. Рассмотрим электронные сервисы и приложения, которые помогут погасить постановление за нарушение ПДД.

1. Приват 24

Приложение предлагает выбрать нужную категорию из списка и тип платежа. Надо найти необходимый пункт, ввести реквизиты, после чего появится кнопка "Оплатить". Чтобы иметь возможность заплатить штраф в приложении, нужно быть клиентом Приватбанка.

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2. "Дія"

Чтобы видеть штраф, необходимо загрузить водительское удостоверение в приложение "Дія" с помощью электронного кабинета водителя. В разделе "Услуги/Штрафы за нарушение ПДД" нажать "Оплатить" на карте штрафа и оплатить картой, Apple Pay или Google Pay. После этого появится статус "Оплачено".

3. Portmone

Простая система, где штраф уплачивается после введения реквизитов. Сервис берёт комиссию за свои услуги.

4. EasyPay

Услуга оплаты штрафа в сервисе стоит столько же, сколько и в кассе банка. Это меньше, чем просят другие платежные системы.

5. iPay

За каждую транзакцию сервис взимает комиссию. Отправляет на ваш адрес оригинал квитанции.

6. Gospay

У самого сервиса только две функции: оплата услуг полиции охраны и уплата штрафов за нарушение ПДД. Все данные следует вводить самостоятельно. Просят 3% комиссии. Деньги за штраф поступают не мгновенно, а в течение одного дня.

7. Герц

Следует самостоятельно вносить все данные для уплаты штрафа, но в систему встроены реквизиты получателей платежей.

8. Штрафы UA

Сервисом можно воспользоваться через приложение в смартфоне. Вам поступит квитанция об оплате и информация о погашении постановления. Сервис берет комиссию за услуги.

Ранее мы писали, за что водителя мопеда оштрафовали на 40 800 грн и запретили управлять транспортным средством в течение пяти лет.

Также сообщалось, что за неправильную парковку водителя может ожидать штраф на сумму 2,7 тыс. грн.