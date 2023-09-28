Ціни на пальне 28 вересня — АЗС оприлюднили нову вартість бензину

Автозаправна станція. Фото: google.com

У четвер, 28 вересня, на українському паливному ринку змінились середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Бензини марок А-95+ та А-92 знизились у вартості на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 28 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 28 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,49 грн/л;

А-95 — 54,73 грн/л;

А-92 — 52,75 грн/л;

дизельне пальне — 54,66 грн/л;

скраплений газ — 25,65 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ коштував у середньому 57,42 грн/л,

А-95 — за 54,57 грн/л,

бензин А-92 продавали за 52,57 грн/л.

Інші види палива:

Дизпальне продавали за 54,39 грн/л,

а також автогаз — 25,41 грн.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 вересня

28 вересня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.

Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

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