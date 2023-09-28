Ціни на пальне 28 вересня — АЗС оприлюднили нову вартість бензину

АЗС оновили вартість бензину: яка ситуація на ринку 28 вересня
У четвер, 28 вересня, на українському паливному ринку змінились середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Бензини марок А-95+ та А-92 знизились у вартості на кілька копійок.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 28 вересня, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне, на АЗС 28 вересня
За інформацією моніторингового порталу, 28 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:
- A-95+ — 57,49 грн/л;
- А-95 — 54,73 грн/л;
- А-92 — 52,75 грн/л;
- дизельне пальне — 54,66 грн/л;
- скраплений газ — 25,65 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ коштував у середньому 57,42 грн/л,
- А-95 — за 54,57 грн/л,
- бензин А-92 продавали за 52,57 грн/л.
Інші види палива:
- Дизпальне продавали за 54,39 грн/л,
- а також автогаз — 25,41 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 вересня
28 вересня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.
- Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
- А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.
- Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
- На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.
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