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АЗС оновили вартість бензину: яка ситуація на ринку 28 вересня

28 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 28 вересня — АЗС оприлюднили нову вартість бензину
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 28 вересня, на українському паливному ринку змінились середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Бензини марок А-95+ та А-92 знизились у вартості на кілька копійок.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 28 вересня

За інформацією моніторингового порталу, 28 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 57,49 грн/л;
  • А-95 — 54,73 грн/л;
  • А-92 — 52,75 грн/л;
  • дизельне пальне — 54,66 грн/л;
  • скраплений газ — 25,65 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 57,42 грн/л,
  • А-95 — за 54,57 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,57 грн/л.

Інші види палива:

  • Дизпальне продавали за 54,39 грн/л,
  • а також автогаз — 25,41 грн.

Ціни на пальне сьогодні 28 вересня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 вересня

28 вересня бензин брендів "Євро-95" та А-95 найдорожче коштують на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л.

  • Найменші ціни на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизельне пальне продають на АЗС ОККО та WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

 

Ціни на бензин 28 вересня
Джерело: АвтоРіа

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Нагадаємо, на українських АЗС збільшився обсяг підробленого бензину А-95. Фахівці розповіли, що саме додають заправки до низькоякісного бензину та як визначити підробку.

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