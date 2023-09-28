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АЗС обновили стоимость бензина: какая ситуация на рынке 28 сентября

28 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 28 сентября — АЗС обнародовали новую стоимость бензина
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В четверг, 28 сентября, на украинском топливном рынке изменились средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. Бензины марок А-95+ и А-92 снизились в цене на несколько копеек.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее, на АЗС 28 сентября

По информации мониторингового портала, 28 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+ — 57,49 грн/л;
  • А-95 — 54,73 грн/л;
  • А-92 — 52,75 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 25,65 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 57,42 грн/л,
  • А-95 — за 54,57 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,57 грн/л.

Другие виды топлива:

  • Дизтопливо продавали по 54,39 грн/л,
  • а также автогаз — 25,41 грн.

Цены на топливо сегодня 28 сентября на крупнейших АЗК Украины

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 28 сентября

28 сентября бензин брендов "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л.

  • Наименьшие цены на А-95+ на Luxwen — 54,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,09 грн/л.
  • Дизельное топливо продается на АЗС ОККО и WOG за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 25,59 грн/л.

 

Цены на бензин 28 сентября
Источник: АвтоРиа

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Напомним, на украинских АЗС увеличился объем поддельного бензина А-95. Специалисты рассказали, что именно добавляют заправки к низкокачественному бензину и как определить подделку.

Также мы писали, что в этом году в Украине стали строже относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедших обязательный техосмотр.

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