Бензин про запас, — як довго та де можна зберігати паливо
26 жовтня 2023 12:30
Прострочений бензин може пошкодити паливну систему автомобіля. Фото: pixabay
Ціни на паливо в Україні залишаються високими, тому зрозуміло бажання автовласників мати певний запас пального на непередбачувані випадки. При цьому важливо правильно зберігати бензин, як для забезпечення безпеки, так й для зручності його використання.
Про це написав Hyser.
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Термін придатності бензину
- Відповідно до ДСТУ, всі марки бензину мають гарантований термін придатності один рік з дня виготовлення.
- На довговічність сучасного бензину впливають різні присадки, які до нього додають.
- Спеціалізований бензин, призначений для використання у військових цілях, не містить присадок, тому може зберігатися довше.
Продовження терміну придатності бензину
- Для цього використовують стабілізатори — хімічні добавки, що запобігають окисленню та утворенню шкідливих речовин.
- До речі, встановлення стабілізатора на паливний бак допоможе зберегти бензин, якщо ваше авто стоїть в гаражі тривалий час.
Як правильно зберігати бензин
- Ідеально зберігати бензин за температури +15-20°C.
- Бензин слід зберігати в щільно закритому контейнері, аби уникнути впливу повітря, вологи та забруднень.
- Найкраще зберігати паливо у металевих контейнерах, позаяк вони менш схильні до витоків та впливу коливання температури.
- Звичайні пластикові контейнери або пляшки можуть не підійти для зберігання бензину.
- Бензин, який зберігається в паливному баку автомобіля, слід використати протягом шести місяців з дня наливу через вплив коливань температури та повітря.
Ризик простроченого бензину
- Прострочений бензин використовувати не можна.
- Його виявляють через темний або коричневий колір рідини.
- Може мати підвищену детонацію та пошкодити паливну систему автомобіля.
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