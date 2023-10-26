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Бензин про запас, — як довго та де можна зберігати паливо

26 жовтня 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Бензин про запас, — як довго та де можна зберігати паливо
Прострочений бензин може пошкодити паливну систему автомобіля. Фото: pixabay
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Ціни на паливо в Україні залишаються високими, тому зрозуміло бажання автовласників мати певний запас пального на непередбачувані випадки. При цьому важливо правильно зберігати бензин, як для забезпечення безпеки, так й для зручності його використання.

Про це написав Hyser.

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Термін придатності бензину

  • Відповідно до ДСТУ, всі марки бензину мають гарантований термін придатності один рік з дня виготовлення.
  • На довговічність сучасного бензину впливають різні присадки, які до нього додають.
  • Спеціалізований бензин, призначений для використання у військових цілях, не містить присадок, тому може зберігатися довше.

Продовження терміну придатності бензину

  • Для цього використовують стабілізатори — хімічні добавки, що запобігають окисленню та утворенню шкідливих речовин.
  • До речі, встановлення стабілізатора на паливний бак допоможе зберегти бензин, якщо ваше авто стоїть в гаражі тривалий час.

Як правильно зберігати бензин

  • Ідеально зберігати бензин за температури +15-20°C.
  • Бензин слід зберігати в щільно закритому контейнері, аби уникнути впливу повітря, вологи та забруднень.
  • Найкраще зберігати паливо у металевих контейнерах, позаяк вони менш схильні до витоків та впливу коливання температури.
  • Звичайні пластикові контейнери або пляшки можуть не підійти для зберігання бензину.
  • Бензин, який зберігається в паливному баку автомобіля, слід використати протягом шести місяців з дня наливу через вплив коливань температури та повітря.

Ризик простроченого бензину

  • Прострочений бензин використовувати не можна.
  • Його виявляють через темний або коричневий колір рідини.
  • Може мати підвищену детонацію та пошкодити паливну систему автомобіля.

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