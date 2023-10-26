Бензин про запас, — як довго та де можна зберігати паливо

Прострочений бензин може пошкодити паливну систему автомобіля. Фото: pixabay

Ціни на паливо в Україні залишаються високими, тому зрозуміло бажання автовласників мати певний запас пального на непередбачувані випадки. При цьому важливо правильно зберігати бензин, як для забезпечення безпеки, так й для зручності його використання.

Про це написав Hyser.

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Термін придатності бензину

Відповідно до ДСТУ, всі марки бензину мають гарантований термін придатності один рік з дня виготовлення.

На довговічність сучасного бензину впливають різні присадки, які до нього додають.

Спеціалізований бензин, призначений для використання у військових цілях, не містить присадок, тому може зберігатися довше.

Продовження терміну придатності бензину

Для цього використовують стабілізатори — хімічні добавки, що запобігають окисленню та утворенню шкідливих речовин.

До речі, встановлення стабілізатора на паливний бак допоможе зберегти бензин, якщо ваше авто стоїть в гаражі тривалий час.

Як правильно зберігати бензин

Ідеально зберігати бензин за температури +15-20°C.

Бензин слід зберігати в щільно закритому контейнері, аби уникнути впливу повітря, вологи та забруднень.

Найкраще зберігати паливо у металевих контейнерах, позаяк вони менш схильні до витоків та впливу коливання температури.

Звичайні пластикові контейнери або пляшки можуть не підійти для зберігання бензину.

Бензин, який зберігається в паливному баку автомобіля, слід використати протягом шести місяців з дня наливу через вплив коливань температури та повітря.

Ризик простроченого бензину

Прострочений бензин використовувати не можна.

Його виявляють через темний або коричневий колір рідини.

Може мати підвищену детонацію та пошкодити паливну систему автомобіля.

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