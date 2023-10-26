Бензин впрок, — как долго и где можно хранить топливо
26 октября 2023 12:30
Просроченный бензин может повредить топливную систему автомобиля. Фото: pixabay
Цены на топливо в Украине остаются высокими, поэтому понятно желание автовладельцев иметь запас горючего на непредвиденные случаи. При этом важно правильно хранить бензин как для обеспечения безопасности, так и для удобства его использования.
Об этом написал Hyser.
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Срок годности бензина
- Согласно ГОСТу, все марки бензина имеют гарантированный срок годности один год со дня изготовления.
- На долговечность современного бензина влияют различные добавляемые к нему присадки.
- Специализированный бензин, предназначенный для использования в военных целях, не содержит присадок, поэтому может храниться дольше.
Продление срока годности бензина
- Для этого используют стабилизаторы — химические добавки, предотвращающие окисление и образование вредных веществ.
- Кстати, установка стабилизатора на топливный бак поможет сохранить бензин, если ваш автомобиль стоит в гараже длительное время.
Как правильно хранить бензин
- Идеально хранить бензин при температуре +15-20°C.
- Бензин следует хранить в плотно закрытом контейнере во избежание воздействия воздуха, влаги и загрязнений.
- Лучше всего хранить топливо в металлических контейнерах, поскольку они менее подвержены утечкам и воздействию колебания температуры.
- Обычные пластиковые контейнеры или бутылки могут не подходить для хранения бензина.
- Бензин, хранящийся в топливном баке автомобиля, следует использовать в течение шести месяцев со дня налива из-за воздействия колебаний температуры и воздуха.
Риск просроченного бензина
- Просроченный бензин использовать нельзя.
- Его обнаруживают из-за темного или коричневого цвета жидкости.
- Может иметь повышенную детонацию и повредить топливную систему автомобиля.
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