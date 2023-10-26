Бензин впрок, — как долго и где можно хранить топливо

Просроченный бензин может повредить топливную систему автомобиля. Фото: pixabay

Цены на топливо в Украине остаются высокими, поэтому понятно желание автовладельцев иметь запас горючего на непредвиденные случаи. При этом важно правильно хранить бензин как для обеспечения безопасности, так и для удобства его использования.

Об этом написал Hyser.

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Срок годности бензина

Согласно ГОСТу, все марки бензина имеют гарантированный срок годности один год со дня изготовления.

На долговечность современного бензина влияют различные добавляемые к нему присадки.

Специализированный бензин, предназначенный для использования в военных целях, не содержит присадок, поэтому может храниться дольше.

Продление срока годности бензина

Для этого используют стабилизаторы — химические добавки, предотвращающие окисление и образование вредных веществ.

Кстати, установка стабилизатора на топливный бак поможет сохранить бензин, если ваш автомобиль стоит в гараже длительное время.

Как правильно хранить бензин

Идеально хранить бензин при температуре +15-20°C.

Бензин следует хранить в плотно закрытом контейнере во избежание воздействия воздуха, влаги и загрязнений.

Лучше всего хранить топливо в металлических контейнерах, поскольку они менее подвержены утечкам и воздействию колебания температуры.

Обычные пластиковые контейнеры или бутылки могут не подходить для хранения бензина.

Бензин, хранящийся в топливном баке автомобиля, следует использовать в течение шести месяцев со дня налива из-за воздействия колебаний температуры и воздуха.

Риск просроченного бензина

Просроченный бензин использовать нельзя.

Его обнаруживают из-за темного или коричневого цвета жидкости.

Может иметь повышенную детонацию и повредить топливную систему автомобиля.

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