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Бензин впрок, — как долго и где можно хранить топливо

26 октября 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Бензин впрок, — как долго и где можно хранить топливо
Просроченный бензин может повредить топливную систему автомобиля. Фото: pixabay
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Цены на топливо в Украине остаются высокими, поэтому понятно желание автовладельцев иметь запас горючего на непредвиденные случаи. При этом важно правильно хранить бензин как для обеспечения безопасности, так и для удобства его использования.

Об этом написал Hyser.

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Срок годности бензина

  • Согласно ГОСТу, все марки бензина имеют гарантированный срок годности один год со дня изготовления.
  • На долговечность современного бензина влияют различные добавляемые к нему присадки.
  • Специализированный бензин, предназначенный для использования в военных целях, не содержит присадок, поэтому может храниться дольше.

Продление срока годности бензина

  • Для этого используют стабилизаторы — химические добавки, предотвращающие окисление и образование вредных веществ.
  • Кстати, установка стабилизатора на топливный бак поможет сохранить бензин, если ваш автомобиль стоит в гараже длительное время.

Как правильно хранить бензин

  • Идеально хранить бензин при температуре +15-20°C.
  • Бензин следует хранить в плотно закрытом контейнере во избежание воздействия воздуха, влаги и загрязнений.
  • Лучше всего хранить топливо в металлических контейнерах, поскольку они менее подвержены утечкам и воздействию колебания температуры.
  • Обычные пластиковые контейнеры или бутылки могут не подходить для хранения бензина.
  • Бензин, хранящийся в топливном баке автомобиля, следует использовать в течение шести месяцев со дня налива из-за воздействия колебаний температуры и воздуха.

Риск просроченного бензина

  • Просроченный бензин использовать нельзя.
  • Его обнаруживают из-за темного или коричневого цвета жидкости.
  • Может иметь повышенную детонацию и повредить топливную систему автомобиля.

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