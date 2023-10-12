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Без цих документів вас не випустять за кордон на автомобілі: роз'яснення МВС

12 жовтня 2023 11:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Без цих документів вас не випустять за кордон на автомобілі: роз'яснення МВС
Відсутність хоча б одного важливого документа зробить подорож за кордон неможливою. Фото: facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Готуючись до поїздки в Європу, необхідно перевірити наявність усіх необхідних документів. Відсутність будь-якого з них унеможливить перетин кордону.

Про це нагадав ГСЦ МВС.

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До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби:

  • на які видані реєстраційні документи  відповідно до Конвенції про дорожній рух;
  • за якими закріплені номерні знаки, із зображенням літер латинського алфавіту.

Індивідуальний номерний знак дійсний лише в межах України.

Для перетину кордону на авто при собі потрібно мати:

  • посвідчення водія;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, видане на ваше ім’я або на ім’я пасажира;
  • міжнародне страхування "Зелена карта".

Водії, які керують транспортним засобом, що їм не належить, повинні пред'явити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для міжнародних перевезень.

Це свідоцтво видає сервісний центр МВС. Для цього потрібно завітати до найближчого СЦ разом з власником авто і такими документами:

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Після приїзду з-за кордону потрібно протягом 10 днів повернути це свідоцтво до сервісного центру МВС.

Для керування чужим транспортним засобом за кордоном можна використовувати довіреність, якщо вона:

  • перекладена на відповідну іноземну мову;
  • легалізована у встановленому порядку, наприклад має апостиль або консульську легалізацію для міжнародного визнання.

До поїздок за кордон не допускаються транспортні засоби, на які згідно із законом встановлено тимчасову заборону на зняття з обліку.

Раніше ми писали, як користуватися українським посвідченням водія в Євросоюзі. Також повідомляли, які зміни для українських водіїв відбулися у Великій Британії.

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