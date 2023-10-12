Без этих документов вас не выпустят за границу на автомобиле: разъяснение МВД
Готовясь к поездке в Европу, необходимо проверить наличие всех необходимых документов. Отсутствие какого-либо из них исключит возможность пересечения границы.
Об этом напомнил ГСЦ МВД.
К поездке за границу допускаются транспортные средства:
- на которые выданы регистрационные документы в соответствии с Конвенцией о дорожном движении;
- за которыми закреплены номерные знаки с изображением букв латинского алфавита.
Индивидуальный номерной знак действителен только в пределах Украины.
Для пересечения границы на авто при себе нужно иметь:
- удостоверение водителя;
- свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на ваше имя или на имя пассажира;
- международное страхование "Зеленая карта".
Водители, управляющие не принадлежащим им транспортным средством, должны предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства для международных перевозок.
Это свидетельство выдает сервисный центр МВД. Для этого нужно посетить ближайший СЦ вместе с владельцем авто и следующими документами:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство регистрации транспортного средства.
После приезда из-за границы нужно в течение 10 дней вернуть это свидетельство в сервисный центр МВД.
Для управления чужим транспортным средством за границей можно использовать доверенность, если она:
- переведена на соответствующий иностранный язык;
- легализована в установленном порядке, например имеет апостиль или консульскую легализацию для международного признания.
К поездкам за границу не допускаются транспортные средства, на которые по закону установлен временный запрет на снятие с учета.
Раньше мы писали, как пользоваться украинским водительским удостоверением в Евросоюзе. Также сообщалось, какие изменения для украинских водителей произошли в Великобритании.