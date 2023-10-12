Без этих документов вас не выпустят за границу на автомобиле: разъяснение МВД

Отсутствие хотя бы одного важного документа сделает путешествие за границу невозможным. Фото: facebook

Готовясь к поездке в Европу, необходимо проверить наличие всех необходимых документов. Отсутствие какого-либо из них исключит возможность пересечения границы.

Об этом напомнил ГСЦ МВД.

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К поездке за границу допускаются транспортные средства:

на которые выданы регистрационные документы в соответствии с Конвенцией о дорожном движении;

за которыми закреплены номерные знаки с изображением букв латинского алфавита.

Индивидуальный номерной знак действителен только в пределах Украины.

Для пересечения границы на авто при себе нужно иметь:

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное на ваше имя или на имя пассажира;

международное страхование "Зеленая карта".

Водители, управляющие не принадлежащим им транспортным средством, должны предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства для международных перевозок.

Это свидетельство выдает сервисный центр МВД. Для этого нужно посетить ближайший СЦ вместе с владельцем авто и следующими документами:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство регистрации транспортного средства.

После приезда из-за границы нужно в течение 10 дней вернуть это свидетельство в сервисный центр МВД.

Для управления чужим транспортным средством за границей можно использовать доверенность, если она:

переведена на соответствующий иностранный язык;

легализована в установленном порядке, например имеет апостиль или консульскую легализацию для международного признания.

К поездкам за границу не допускаются транспортные средства, на которые по закону установлен временный запрет на снятие с учета.

Раньше мы писали, как пользоваться украинским водительским удостоверением в Евросоюзе. Также сообщалось, какие изменения для украинских водителей произошли в Великобритании.