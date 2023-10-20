BMW готує до випуску дешевий супер компактний електричний хетчбек

BMW готує до випуску дешевий суперкомпактний електричний хетчбек
20 жовтня 2023 17:25
Через кілька років на заміну BMW i3 з'явиться новий електрокар BMW i1. Фото: bmwgroup.com
BMW готує заміну електромобіля i3, який зняли з виробництва ще влітку 2022 року. Новий хетчбек i1 буде самим дешевим та компактнішим електрокаром у модельній лінійці баварців.
Про це повідомив Automobilwoche.
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Наразі компанія готує нове покоління хетчбека 1 Series, й зокрема нову електричну модель. За словами керівника відділу розвитку BMW Франка Вебера, бренд хоче заповнити прогалину після припинення виробництва i3.
Що відомо про BMW i1
- Модель побудують на новітній платформі Neue Klasse, яка підтримує різні компонування, тому виробник може запропонувати велику кількість модифікацій електрокарів.
- На відміну від нового покоління хетчбека 1 Series, i1 може отримати задній привід, а не передній.
- Новинка отримає передові технології та багате оснащення.
- Електромобіль стане найдоступнішим у модельній лінійці бренду.
- Розглядається створення M-версії електромобіля, яка отримає два електромотори загальною потужністю 350 к.с.
- Електрокар вийде орієнтовно у 2028 році.
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