BMW готує до випуску дешевий супер компактний електричний хетчбек

Через кілька років на заміну BMW i3 з'явиться новий електрокар BMW i1. Фото: bmwgroup.com

BMW готує заміну електромобіля i3, який зняли з виробництва ще влітку 2022 року. Новий хетчбек i1 буде самим дешевим та компактнішим електрокаром у модельній лінійці баварців.

Про це повідомив Automobilwoche.

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Наразі компанія готує нове покоління хетчбека 1 Series, й зокрема нову електричну модель. За словами керівника відділу розвитку BMW Франка Вебера, бренд хоче заповнити прогалину після припинення виробництва i3.

Судячи з рендеру, BMW i1 може сильно відрізнятися від моделей 1 Series. Фото: topelectricsuv.com

Що відомо про BMW i1

Модель побудують на новітній платформі Neue Klasse, яка підтримує різні компонування, тому виробник може запропонувати велику кількість модифікацій електрокарів.

На відміну від нового покоління хетчбека 1 Series, i1 може отримати задній привід, а не передній.

Новинка отримає передові технології та багате оснащення.

Електромобіль стане найдоступнішим у модельній лінійці бренду.

Розглядається створення M-версії електромобіля, яка отримає два електромотори загальною потужністю 350 к.с.

Електрокар вийде орієнтовно у 2028 році.

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