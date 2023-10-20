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BMW готує до випуску дешевий суперкомпактний електричний хетчбек

20 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
BMW готує до випуску дешевий супер компактний електричний хетчбек
Через кілька років на заміну BMW i3 з'явиться новий електрокар BMW i1. Фото: bmwgroup.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

BMW готує заміну електромобіля i3, який зняли з виробництва ще влітку 2022 року. Новий хетчбек i1 буде самим дешевим та компактнішим електрокаром у модельній лінійці баварців.

Про це повідомив Automobilwoche.

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Наразі компанія готує нове покоління хетчбека 1 Series, й зокрема нову електричну модель. За словами керівника відділу розвитку BMW Франка Вебера, бренд хоче заповнити прогалину після припинення виробництва i3.

Судячи з рендеру, BMW i1 може сильно відрізнятися від моделей 1 Series. Фото: topelectricsuv.com

Що відомо про BMW i1

  • Модель побудують на новітній платформі Neue Klasse, яка підтримує різні компонування, тому виробник може запропонувати велику кількість модифікацій електрокарів.
  • На відміну від нового покоління хетчбека 1 Series, i1 може отримати задній привід, а не передній.
  • Новинка отримає передові технології та багате оснащення.
  • Електромобіль стане найдоступнішим у модельній лінійці бренду.
  • Розглядається створення M-версії електромобіля, яка отримає два електромотори загальною потужністю 350 к.с.
  • Електрокар вийде орієнтовно у 2028 році.

Раніше ми писали, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW. Також повідомляли про три найкращі авто, які рекомендують німецькі автолюбителі.

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