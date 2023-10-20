BMW готовит к выпуску дешевый супер компактный электрический хэтчбек

BMW готовит к выпуску дешевый суперкомпактный электрический хэтчбек
20 октября 2023 17:25
Через несколько лет на смену BMW i3 появится новый электрокар BMW i1. Фото: bmwgroup.com
BMW готовит замену электромобилю i3, снятого с производства еще летом 2022 года. Новый хэтчбек i1 станет самым дешевым и компактным электрокаром в модельной линейке баварцев.
Об этом сообщил Automobilwoche.
Читайте также:
В настоящее время компания готовит новое поколение хэтчбека 1 Series и, в частности, новую электрическую модель. По словам руководителя отдела развития BMW Франка Вебера, бренд хочет восполнить пробел после прекращения производства i3.
Что известно о BMW i1
- Модель будет построена на новой платформе Neue Klasse, которая поддерживает различные компоновки, поэтому производитель может предложить большое количество модификаций электрокаров.
- В отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, i1 может получить задний привод, а не передний.
- Новинка получит передовые технологии и богатую оснастку.
- Электромобиль станет самым доступным в модельной линейке бренда.
- Рассматривается создание M-версии электромобиля, которая получит два электромотора общей мощностью 350 л.с.
- Электрокар выйдет ориентировочно в 2028 году.
Ранее мы писали, что в Украине в 2023 году было продано рекордное количество новых автомобилей BMW. Также сообщали о трех лучших авто, которые рекомендуют немецкие автолюбители.
Читайте Новини.LIVE!