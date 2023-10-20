BMW готовит к выпуску дешевый супер компактный электрический хэтчбек

Через несколько лет на смену BMW i3 появится новый электрокар BMW i1. Фото: bmwgroup.com

BMW готовит замену электромобилю i3, снятого с производства еще летом 2022 года. Новый хэтчбек i1 станет самым дешевым и компактным электрокаром в модельной линейке баварцев.

Об этом сообщил Automobilwoche.

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В настоящее время компания готовит новое поколение хэтчбека 1 Series и, в частности, новую электрическую модель. По словам руководителя отдела развития BMW Франка Вебера, бренд хочет восполнить пробел после прекращения производства i3.

Судя по рендеру, BMW i1 может сильно отличаться от моделей 1 Series. Фото: topelectricsuv.com

Что известно о BMW i1

Модель будет построена на новой платформе Neue Klasse, которая поддерживает различные компоновки, поэтому производитель может предложить большое количество модификаций электрокаров.

В отличие от нового поколения хэтчбека 1 Series, i1 может получить задний привод, а не передний.

Новинка получит передовые технологии и богатую оснастку.

Электромобиль станет самым доступным в модельной линейке бренда.

Рассматривается создание M-версии электромобиля, которая получит два электромотора общей мощностью 350 л.с.

Электрокар выйдет ориентировочно в 2028 году.

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