Депутат розповів, чи зможуть військові ввозити автомобілі без мита

Авто із-за кордону. Фото: depositphotos.com

Учасники бойових дій, ймовірно, будуть мати змогу ввозити автомобілі без мита. Верховна Рада вже зареєструвала такий законопроєкт.

Про це повідомив член Комітету з питань бюджету ВР Павло Бакунець в ефірі телеканалу "Рада".

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За його словами, за цей законопроєкт підписалися десятки народних депутатів.

"Підписалися про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита — так би мовити "нульове розмитнення". Це допоможе їм використовувати авто у своїх потребах. Чи то на фронті чи повертатися додому. Адже ми пам’ятаємо, що тепер військовослужбовці можуть отримувати відпустку в 30 днів, хочуть приїжджати до своїх рідних, зарядитися енергією, щоб знову їхати й здобувати для всіх нас і світу перемогу", — пояснив він.

Коли законопроєкт буде розглянуто

Бакунець зазначив, що під час Погоджувальної ради депутатських фракцій він вчергове буде вимагати, щоб законопроєкт розглянули у залі Верховної Ради.

"Аби депутати визначилися щодо цього кроку допомоги нашим захисникам", — зауважив політик.

❗️Учасники бойових дій зможуть ввозити автомобілі без мита, — член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.



У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 11, 2023

Нагадаємо, в комітетах Верховної Ради України лише розглядаються ініціативи про надання пільг на розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вже зараз існує легальний спосіб пільгового ввезення машин для ветеранів російсько-української війни.