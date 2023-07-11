Депутат розповів, чи зможуть військові ввозити автомобілі без мита
Учасники бойових дій, ймовірно, будуть мати змогу ввозити автомобілі без мита. Верховна Рада вже зареєструвала такий законопроєкт.
Про це повідомив член Комітету з питань бюджету ВР Павло Бакунець в ефірі телеканалу "Рада".
Як це працюватиме
За його словами, за цей законопроєкт підписалися десятки народних депутатів.
"Підписалися про те, щоб люди з посвідченням учасника бойових дій ввозили автомобілі з-за кордону без сплати ввізного мита — так би мовити "нульове розмитнення". Це допоможе їм використовувати авто у своїх потребах. Чи то на фронті чи повертатися додому. Адже ми пам’ятаємо, що тепер військовослужбовці можуть отримувати відпустку в 30 днів, хочуть приїжджати до своїх рідних, зарядитися енергією, щоб знову їхати й здобувати для всіх нас і світу перемогу", — пояснив він.
Коли законопроєкт буде розглянуто
Бакунець зазначив, що під час Погоджувальної ради депутатських фракцій він вчергове буде вимагати, щоб законопроєкт розглянули у залі Верховної Ради.
"Аби депутати визначилися щодо цього кроку допомоги нашим захисникам", — зауважив політик.
❗️Учасники бойових дій зможуть ввозити автомобілі без мита, — член Комітету з питань бюджету Павло Бакунець.— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 11, 2023
У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt
Нагадаємо, в комітетах Верховної Ради України лише розглядаються ініціативи про надання пільг на розмитнення авто для учасників бойових дій. Втім, вже зараз існує легальний спосіб пільгового ввезення машин для ветеранів російсько-української війни.