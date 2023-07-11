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Нульове розмитнення авто в Україні повертається: хто отримає пільги

11 липня 2023 10:18
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Нульове розмитнення авто в Україні: хто матиме право
Українці, які підтвердять втрату авто внаслідок дій окупантів, зможуть ввезти машину з-за кордону без сплати за розмитнення. Фото: limcoukraine
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Верховна Рада розглядає законопроєкт щодо відновлення нульової ставки мита на авто для окремих категорій громадян. Йдеться про українців, які втратили свої машини внаслідок російської окупації.

Нюанси законопроєкту на Громадському радіо пояснив автомобільний юрист Андрій Шаповалов. Про це повідомила Avtosota.

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Люди, які мають документи, що підтверджують втрату транспортного засобу внаслідок дій окупантів зможуть отримати компенсацію або ввезти автомобіль з-за кордону без сплати за розмитнення.

Що потрібно робити для підтвердження втрати авто

  • звернутися до поліції та отримати офіційний протокол;
  • написати лист до СБУ, яка порушить кримінальну справу.

В рамках провадження СБУ буде проведена товарознавча експертиза та визначена вартість втраченого транспортного засобу. Саме ця оцінка є підставою для отримання допомоги від держави.

У разі неможливості фізичної присутності власника, для ведення справи можуть бути призначені довірені особи.

Чи отримають компенсації власники авто постраждалих від російських обстрілів

Випадки пошкодження авто частинами збитих російських ракет або ударних безпілотників окремо не розглядаються, хоча формально включені до законопроєкта. У такому разі власник може отримати до 60% коштів на відновлення авто.

І хоча механізм ще не діє, адже законопроєкт поки що розглядається, експерти радять постраждалим вже зараз збирати необхідні документи. Коли закон буде ухвалений, власники авто, пошкоджених або викрадених внаслідок окупації, матимуть право на грошову компенсацію або митні пільги.

Раніше ми писали, коли з'явиться можливість розмитнення авто у "Дії".

Також названо ціни на обов’язковий техогляд авто в Україні у 2023 році.

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