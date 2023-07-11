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Нулевое растаможивание авто в Украине возвращается: кто получит льготы

11 июля 2023 10:18
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Нулевое растаможивание авто в Украине: кто будет иметь право
Украинцы, которые подтвердят потерю авто в результате действий окупантов, смогут ввезти машину из-за границы без платы за растаможку. Фото: limcoukraine
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Верховная Рада рассматривает законопроект по восстановлению нулевой ставки пошлины на авто для отдельных категорий граждан. Речь идет об украинцах, потерявших свои машины в результате российской оккупации.

Нюансы законопроекта на общественном радио объяснил автомобильный юрист Андрей Шаповалов. Об этом сообщила Avtosota.

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Люди с документами, подтверждающих потерю транспортного средства в результате действий оккупантов, смогут получить компенсацию или ввезти автомобиль из-за границы без платы за растаможку.

Что нужно делать для подтверждения потери авто

  • обратиться в полицию и получить официальный протокол;
  • написать письмо СБУ, которая возбудит уголовное дело.

В рамках производства СБУ будет проведена товароведческая экспертиза и определена стоимость утраченного транспортного средства. Именно эта оценка является основанием для получения помощи от государства.

В случае невозможности физического присутствия собственника для ведения дела могут быть назначены доверенные лица.

Получат ли компенсации владельцы авто пострадавших от российских обстрелов

Случаи повреждения авто частями сбитых российских ракет или ударных беспилотников отдельно не рассматриваются, хотя формально включены в законопроект. В этом случае владелец может получить до 60% средств на восстановление авто.

И хотя механизм еще не действует, ведь законопроект пока рассматривается, эксперты советуют пострадавшим уже сейчас собирать необходимые документы. Когда закон будет принят, владельцы авто, поврежденных или угнанных в результате оккупации авто, будут иметь право на денежную компенсацию или таможенные льготы.

Раньше мы писали, когда появится возможность растаможки авто в "Действии".

Также названы цены на обязательный техосмотр автомобилей в Украине в 2023 году.

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