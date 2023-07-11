Депутат рассказал, смогут ли военные ввозить автомобили без пошлины

Авто из-за границы. Фото: depositphotos.com

Участники боевых действий, вероятно, смогут ввозить автомобили без пошлины. Верховная Рада уже зарегистрировала такой законопроект.

Об этом сообщил член Комитета по вопросам бюджета ВР Павел Бакунец в эфире телеканала "Рада".

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Как это будет работать

По его словам, за этот законопроект подписались десятки народных депутатов.

"Подписались о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины — так сказать "нулевое растаможивание". Это поможет им использовать авто в своих нуждах. Будь то на фронте или возвращаться домой. Мы ведь помним, что теперь военнослужащие могут получать отпуск в 30 дней, хотят приезжать к своим родным, зарядиться энергией, чтобы снова ехать и получать для всех нас и мира победу", — объяснил он.

Когда законопроект будет рассмотрен

Бакунец отметил, что во время Согласительного совета депутатских фракций он в очередной раз потребует, чтобы законопроект рассмотрели в зале Верховной Рады.

"Чтобы депутаты определились по этому шагу помощи нашим защитникам", — отметил политик.

❗️Участники боевых действий смогут ввозить автомобили без пошлины, — член Комитета по вопросам бюджета Павел Бакунец.



В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) July 11, 2023

Напомним, в комитетах Верховной Рады Украины только рассматриваются инициативы о предоставлении льгот на растаможку авто для участников боевых действий. Впрочем, уже сейчас существует легальный способ льготного ввоза машин для ветеранов российско-украинской войны.