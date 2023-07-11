Депутат рассказал, смогут ли военные ввозить автомобили без пошлины
Участники боевых действий, вероятно, смогут ввозить автомобили без пошлины. Верховная Рада уже зарегистрировала такой законопроект.
Об этом сообщил член Комитета по вопросам бюджета ВР Павел Бакунец в эфире телеканала "Рада".
Как это будет работать
По его словам, за этот законопроект подписались десятки народных депутатов.
"Подписались о том, чтобы люди с удостоверением участника боевых действий ввозили автомобили из-за границы без уплаты ввозной пошлины — так сказать "нулевое растаможивание". Это поможет им использовать авто в своих нуждах. Будь то на фронте или возвращаться домой. Мы ведь помним, что теперь военнослужащие могут получать отпуск в 30 дней, хотят приезжать к своим родным, зарядиться энергией, чтобы снова ехать и получать для всех нас и мира победу", — объяснил он.
Когда законопроект будет рассмотрен
Бакунец отметил, что во время Согласительного совета депутатских фракций он в очередной раз потребует, чтобы законопроект рассмотрели в зале Верховной Рады.
"Чтобы депутаты определились по этому шагу помощи нашим защитникам", — отметил политик.
❗️Участники боевых действий смогут ввозить автомобили без пошлины, — член Комитета по вопросам бюджета Павел Бакунец.— Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) July 11, 2023
В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. pic.twitter.com/BWnnFPyyOt
Напомним, в комитетах Верховной Рады Украины только рассматриваются инициативы о предоставлении льгот на растаможку авто для участников боевых действий. Впрочем, уже сейчас существует легальный способ льготного ввоза машин для ветеранов российско-украинской войны.