Десять найпоширеніших міфів про пасок безпеки в автомобілі

Не використання паска безпеки під час руху авто передбачає штраф у розмірі 510 грн. Фото: freepik

В Україні ремені безпеки є обов'язковим, адже вони можуть врятувати життя водія та пасажирів під час ДТП. Але навколо цих пасків створили багато міфів з метою виправдати їх не використання.

Патрульна поліція в соцмережах назвала головні нісенітниці про паски безпеки та спростувала їх.

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1. На невеликій швидкості ремені безпеки можна не використовувати

Непристебнутий водій під час лобового зіткнення має високі шанси розбити головою скло та в 9 із 10 випадків загинути.

2. Пасок заважає вибратися з автомобіля, який горить або тоне

Сучасні паски знімаються одним клацанням. Найбільшу небезпеку становить саме удар, що передує пожежі або падінню у воду.

3. Під час подорожі на невеликі відстані паски безпеки непотрібні

Згідно зі статистикою, 75 % випадків загибелі водія трапляються в межах 40 кілометрів від його дому.

4. Пристебнутий дорослий може втримати дитину на руках

Під час зіткнення навіть на швидкості 30 км/год на вашого малюка масою 7 кг діятиме сила в 135 кілограмів. Втримати таку вагу неможливо.

5. Користуватися ременем безпеки незручно

Звикнути до ременя можна, регулярного його використовуючи. Тоді у непристебнутої людини виникатиме почуття дискомфорту, коли пасок не застібнутий.

6. Найбільш безпечне місце в авто — за водієм

Пасажир, який не пристібається на задньому сидінні, у разі лобового зіткнення ризикує вилетіти з авто, а також травмувати інших пасажирів чи водія. У 75 % випадків викидання з авто люди гинуть.

7. У разі аварії краще бути викинутим з автомобіля

За статистикою, пасажир, який опинився під час ДТП поза салоном є шанс на збереження життя — 1 зі 100. Найбільша небезпека під час аварії — це удар о частини салону.

8. Якщо в машині є подушки безпеки, то ремені не потрібні

Подушка під час розкриття рухається назустріч людині зі швидкістю 300 км/год. Ремінь безпеки не дає зіштовхнутися з подушкою надто швидко. Та й розроблялася подушка для роботи спільно з пасками безпеки, а не замість них.

9. Ремінь безпеки може у випадку аварії травмувати людину

Ремінь справді може спричинити опіки чи зламати ключицю та травмувати шийний відділ хребта, адже під час різкого гальмування тіло за інерцією рухається вперед. Однак, ці травми ніщо в порівнянні з тими ушкодженнями, що чатують на пасажирів та водія без ременів.

10. Пасажирам, які сидять на задньому сидінні пристібатися необов’язково

Це вкрай небезпечно не тільки для самих пасажирів, адже водія може вбити навіть дитина, що вилетіла із заднього сидіння. Також не варто забувати про перевертання машини — тут альтернативи немає.

Пам'ятайте, застосування ременя безпеки зменшує ризик загибелі водія під час лобового зіткнення у 2,3 раза, під час бокового — в 1,8 раза, а у в разі перекидання авто — у 5 разів.

Раніше в Україні планували скасувати штраф для водіїв за перевезення пасажирів з непристебнутим паском безпеки.

Також ми розповідали, яку відповідальність несе водій, якщо пасажир був непристебнутий під час ДТП.