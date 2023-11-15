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Десять мифов о ремнях безопасности в автомобиле

15 ноября 2023 12:55
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Десять самых распространенных мифов о поясах безопасности в автомобиле
Не использование кулича безопасности во время движения авто предусматривает штраф в размере 510 грн. Фото: freepik
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

В Украине ремни безопасности обязательны, ведь они могут спасти жизнь водителя и пассажиров во время ДТП. Но вокруг этих ремней создали много мифов с целью оправдать их неиспользование.

Патрульная полиция в соцсетях назвала главные небылицы о ремнях безопасности и опровергла их.

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1. На небольшой скорости ремни безопасности можно не использовать

Не пристегнутый водитель во время лобового столкновения имеет высокие шансы разбить головой стекло и в 9 из 10 случаев погибнуть.

2. Ремень мешает выбраться из горящего или тонущего автомобиля

Современные пояса снимаются одним щелчком. Наибольшую опасность представляет именно удар, предшествующий пожару или падению в воду.

3. Во время поездки на небольшие расстояния пояса безопасности не нужны

Согласно статистике, 75% случаев гибели водителя происходят в пределах 40 километров от его дома.

4. Пристегнутый взрослый может удержать ребенка на руках

При столкновении даже на скорости 30 км/ч на вашего малыша массой 7 кг будет действовать сила в 135 килограммов. Удержать такой вес невозможно.

5. Пользоваться ремнем безопасности неудобно

Привыкнуть к ремню можно, регулярно его используя. Тогда у не пристегнутого человека будет возникать чувство дискомфорта, когда ремень не застегнут.

6. Наиболее безопасное место в авто — за водителем

Пассажир, не пристегивающийся на заднем сидении, в случае лобового столкновения рискует вылететь из авто, а также травмировать других пассажиров или водителя. В 75% случаев выбрасывания из автомобиля люди погибают.

7. В случае аварии лучше быть выброшенным из автомобиля

По статистике, пассажир, оказавшийся во время ДТП вне салона, имеет шанс на сохранение жизни — 1 из 100. Самая большая опасность во время аварии — это удар о части салона.

8. Если в машине есть подушки безопасности, то ремни не нужны

Подушка при раскрытии движется навстречу человеку со скоростью 300 км/ч. Ремень безопасности не дает столкнуться с подушкой слишком быстро. Да и разрабатывалась подушка для работы совместно с ремнями безопасности, а не вместо них.

9. Ремень безопасности может в случае аварии травмировать человека

Ремень может вызвать ожоги или сломать ключицу и травмировать шейный отдел позвоночника, ведь во время резкого торможения тело по инерции двигается вперед. Однако, эти травмы ничто по сравнению с теми повреждениями, которые подстерегают пассажиров и водителя без ремней.

10. Пассажирам, сидящим на заднем сиденье пристегиваться необязательно

Это крайне опасно не только для самих пассажиров, ведь водителя может убить даже вылетевший из заднего сидения ребенок. Также не стоит забывать о переворачивании машины — здесь альтернативы нет.

Помните, что применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя во время лобового столкновения в 2,3 раза, во время бокового — в 1,8 раза, а в случае опрокидывания авто — в 5 раз.

Ранее в Украине планировали отменить штраф для водителей за перевозку пассажиров с не пристегнутым ремнем безопасности. Также мы рассказывали, какую ответственность несет водитель, если пассажир был не пристегнут во время ДТП.

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