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ДТП за участю дітей: антирейтинг серпня 2023 року в Україні

18 вересня 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ДТП за участю дітей: антирейтинг серпня 2023 року в Україні
В Україні збільшується кількість аварій за участю та з вини дітей. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

З січня по серпень 2023 року в Україні сталося понад 2,6 тис. ДТП, в яких травмувалися 3 тис. дітей, а 116 загинули. Кількість таких аварій збільшилося на 7% у порівнянні з аналогічним періодом торік.

Про це повідомив Опердатабот.

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  1. Львівська область — 275 ДТП (10% від загальної кількості таких ДТП в Україні);
  2. Дніпропетровська область — 208;
  3. Київська область — 198.

Аварії з вини дітей за 8 міс. 2023 року

  • Цього року суттєво збільшилася кількість ДТП з загиблими та травмованими, які трапилися з вини дітей: 433 аварій за 8 місяців.
  • Це в 1,5 раза більше, ніж було в січні-серпні 2022 року.
  • У таких аваріях у 2023-му вже загинуло 14 дітей, 514 отримали травми. Останній показник у 2,2 раза перевищує дані відповідного періоду торік.

Раніше ми писали, що в Україні почали карати водіїв самокатів за порушення ПДР. Також були названі найбезпечніші авто 2023 року.

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