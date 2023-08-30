Порушення ПДР: в Україні почали карати водіїв самокатів

Самокатників найчастіше карають за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів. Фото: bankstoday.net

З 2023 року водії електричних самокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху разом з усіма відповідними правами та обов'язками. Втім, на державному рівні досі не затверджені спеціальні правила для електросамокатників.

Про це повідомив Opendatabot.

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Змінами до закону "Про автомобільний транспорт" користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами:

офіційно визнали водіями;

прирівняли до інших учасників дорожнього руху;

зобов'язали дотримуватися ПДР.

З весни 2023 року водії самокатів:

повинні рухатися якомога правіше проїзної частини;

користуватися світло відбивальними елементами та шоломами;

їм було заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками.

За що карають самокатників

З 2019 року в Україні притягнуто до кримінальної відповідальності чотирьох водіїв електричних самокатів за ст. 291 ККУ — порушення правил на транспорті. В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років умовно.

Для прикладу, до року умовного терміну засудили вінничанина, який навесні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці понад 158 тис. грн за лікування та моральну шкоду. Серйозніших наслідків порушник уникнув через своє неповноліття.

Втім, зазвичай ДТП за участі водіїв електросамокатів кваліфікують як адміністративні порушення. Наразі розглядаються 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності по ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна. За таке порушення передбачено штраф 850 грн.

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