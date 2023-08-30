Нарушения ПДД: в Украине начали наказывать водителей самокатов

Самокатчиков чаще всего наказывают за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств. Фото: bankstoday.net

С 2023 года водители электрических самокатов признаны полноценными участниками дорожного движения вместе со всеми соответствующими правами и обязанностями. Впрочем, на государственном уровне до сих пор не утверждены специальные правила для электросамокатчиков.

Об этом сообщил Opendatabot.

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Изменениями к закону "Об автомобильном транспорте" пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями:

официально признали водителями;

приравняли к другим участникам дорожного движения;

обязали соблюдать ПДД.

С весны 2023 года водители самокатов:

должны двигаться как можно правее проезжей части;

пользоваться светоотражающими элементами и шлемами;

им было запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

За что наказывают самокатчиков

С 2019 года в Украине привлечены к уголовной ответственности четыре водителя электрических самокатов по ст. 291 УК — нарушение правил на транспорте. Во всех случаях виновники аварий были наказаны штрафами или лишением свободы до 2 лет условно.

К примеру, к году условного срока приговорили винничанина, который весной 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести. Виновнику ДТП присудили возместить женщине более 158 тыс. грн за лечение и моральный ущерб. Более серьезных последствий нарушитель избежал из-за своего несовершеннолетия.

Впрочем, обычно ДТП с участием водителей электросамокатов квалифицируют как административные нарушения. В настоящее время рассматривается 76 таких дел. Чаще самокатчиков привлекают к ответственности по ст. 124 КУоАП — нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 850 грн.

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